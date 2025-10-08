‘Un gran paquete con muchos juegos y aplicaciones de realidad virtual’

Con las rebajas de Amazon Prime Day en pleno apogeo, los compradores buscan descuentos que puedan obtener en obsequios y obsequios a medida que se acerca la Navidad. Un best seller tiene ahora un raro descuento del 24% y los compradores lo califican de «increíble».

El Meta Quest 3S 25G GB ahora ha bajado de £ 379,99 a £ 287, lo que supone casi £ 93 de descuento en los populares auriculares . Ya sea que se trate de una experiencia de juego inmersiva, ver programas de televisión y películas o sudar durante un entrenamiento, hay una opción para todos.

Se dice que ofrece «miles de experiencias inmersivas de realidad mixta». Meta búsqueda 3S Puede combinar objetos digitales en la habitación para que todo parezca más realista. También se dice que tiene el doble de rendimiento gráfico que el modelo Quest 2 y ahora se pueden jugar juegos complejos con mayor fluidez y detalles más nítidos.

Tal vez sea una solución que los compradores buscan y debido a la Meta búsqueda 3S Como son inalámbricos y livianos, pueden sudar con un entrenador personal virtual o meditar en hermosos lugares, desde la comodidad de su propia sala de estar. Los compradores también pueden usar sus manos para deslizar el contenido o usar los controladores Touch Plus para «sensaciones realistas y precisión refinada».

Si lo que interesa a la gente son las películas y la televisión, ahora pueden convertir sus habitaciones en una sala de cine simplemente atenuando la luz que los rodea y viéndola en una pantalla gigante a través del televisor. Meta búsqueda 3S. También pueden tener varias pantallas abiertas al mismo tiempo, como YouTube, WhatsApp, Instagram y Facebook, lo que facilita la multitarea.

El Meta búsqueda 3S También viene con controles parentales para garantizar la seguridad de los niños y se pueden configurar permisos para toda la familia. Hay opciones adicionales para unirse a amigos que también tienen Quest y mirar o jugar juegos juntos.

Los curries tienen la Auriculares para juegos PICO 4 Ultra VR disponibles por £ 529 en su sitio web . Se dice que ‘combina el mundo real con la realidad virtual’ y tiene una resolución 4K con colores translúcidos en color de 32 MP.

Mientras Argos ofrece los auriculares VR todo en uno HTC VIVE XR Elite por £ 349,99 en su rango de liquidación . Descrito como un «auricular potente, convertible y liviano», también puede combinar los mundos físico y virtual.

Viene en color negro, es inalámbrico y ofrece a los usuarios juegos a través de transmisión inalámbrica. Sin embargo, el Meta búsqueda 3S tiene una alta calificación en el sitio web de Amazon.

Un comprador satisfecho dijo: «Un gran paquete con muchos juegos y aplicaciones de realidad virtual. Lo recomiendo encarecidamente». Otro escribió: «¡Me sorprendió lo potentes que eran estos auriculares por un precio tan pequeño! ¡Es lo mejor que he comprado! Se lo recomendaría a cualquiera interesado en la realidad virtual y a cualquiera que tenga un Quest 2 y quiera una actualización económica. La mejor tecnología que tengo».

Una tercera persona dijo: «Gran regalo y a mi hija le encantó. Es muy divertido y permite hacer algo de ejercicio». Otros compartieron opiniones contrarias, por ejemplo: «Disfruto usando esto, pero recomendaría comprar una diadema diferente».

Otro dijo: «No es bueno para personas con gafas. No pude enfocarlo».

El Meta búsqueda 3S está disponible en Amazon.