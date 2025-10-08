El descarado mensaje de Pam Bondi a los demócratas



La procuradora general Pam Bondi testifica ante el Comité Judicial del Senado el 7 de octubre de 2025. (Gana McNamee/Getty Images))

Ha sido difícil apartar la vista de las acciones violentas y amenazantes de ICE en Chicago, que están empujando a la nación hacia una confrontación con la anarquía de Donald Trump. Pero el desprecio del presidente por la ley también quedó de manifiesto el martes frente al Comité Judicial del Senado, donde la procuradora general Pam Bondi desafió repetidamente los esfuerzos de los demócratas del Senado de hacerle preguntas básicas sobre el funcionamiento de su oficina.

La actuación de Bondi fue una de confrontaciones similares entre el director de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el director del FBI, Kash Patel, y los demócratas del Senado: obstructivas, desagradables y, en ocasiones, insultantes. Pero Bondi fue la más desdeñosa de todas. La gente está indecisa sobre lo que deberían hacer los demócratas, pero vi a los demócratas del poder judicial prepararse con preguntas buenas y sólidas, y Bondi las cerró con una sonrisa y un gesto.

Todo comenzó cuando el primer demócrata en el Senado, Dick Durbin, le preguntó a Bondi quién ordenó al FBI que señalara todas las menciones a Trump en los archivos de Epstein. ‘No voy a discutir algo Hablaré de eso, senador”, respondió, y su frase más desagradable para Durbin fue: “Ojalá amara a Chicago tanto como a Trump”. Eso marcó el tono del día. Más tarde usó la frase mientras hablaba en California, desafiando al senador de California Alex Padilla. Ella alertó al senador Richard Blumenthal sobre una «controversia» de hace mucho tiempo en la que parecía decir que había servido en Vietnam; aunque sirvió durante la guerra, nunca estuvo en Vietnam.

Cuando el senador Sheldon Whitehouse la presionó para que divulgara los archivos de Epstein, ella insistió en que Whitehouse había recibido contribuciones de campaña de un asociado de Epstein, Reid Hoffman. Whitehouse le dijo más tarde a CNN: «Su sugerencia de que había recibido contribuciones de campaña de este presunto confidente de Epstein simplemente no es cierta. Todo lo que tenían que hacer era mirar mis informes públicos de finanzas de campaña y ver que esta persona no aparece en ninguna parte». Acusó a la senadora Mazie Hirono de asistir a una manifestación con miembros de los llamados «antifa». El senador de Hawái se rió de la idea.

El senador Adam Schiff enumeró once preguntas que Bondi se había negado a responder, desde si el zar fronterizo Tom Homan se quedó con los 50.000 dólares que supuestamente tomó durante una operación encubierta del FBI (ella esquivó todas las preguntas sobre la conducta de Homan), hasta si Bondi discutió la acusación del exdirector del FBI James Comey con Trump, pasando por la escandalosa exigencia de Trump de que Truth Social Comey, la fiscal general Letitia James y el propio Schiff, y si ella habría renunciado. fiscales por trabajar en investigaciones relacionadas con el 6 de enero. Bondi habló en voz alta sobre Schiff, gritando chistes como «¿Le pedirá disculpas a Donald Trump por intentar acusarlo después de que ahora sabe que Joe Biden intentó encubrir la participación de Hunter Biden en Ucrania?»

Bondi se sacudió el cabello de un lado a otro, sonrió y sonrió mientras hablaban los demócratas del Senado, pero fue respetuosa con los republicanos del Senado. En otra época, podría haber habido algún tipo de exasperación bipartidista ante el aparente desprecio de Bondi por su comité. Pero la verdad es que los propios republicanos tienen poco poder en el Senado; Todo proviene de Donald Trump.

Puede que los demócratas sean impotentes contra ella por ahora, pero aun así, es posible que Bondi haya ido demasiado lejos. El fotógrafo de Reuters Jonathan Ernst publicó fotografías en primer plano que muestran a Bondi preparada con una carpeta que contenía publicaciones en las redes sociales e insultos con punta de bala. Parecía mezquina, vengativa y completamente capaz de cumplir la promesa de Trump de armar al gobierno contra sus enemigos. Y eso claramente no es una buena apariencia. Bondi era el miembro del gabinete de Trump menos popular en las encuestas de opinión pública hasta que fue superada por RFK Jr. el mes pasado. Su actuación del martes probablemente no logró convencer a los escépticos.