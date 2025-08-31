Mawar de Jongh ha convertido a 20 mujeres jóvenes como una figura inspiradora

Belitung, Viva – Actriz y talentosa cantante, Mawar de JonghApareciendo impresionante en la noche pico del Marina Beauty Journey 2025, que se celebró en Belitung del 20 al 22 de agosto de 2025.

En un evento anual que ahora está entrando en su 15º año, Mawar estuvo presente como embajador de la marca, además de leer la coronación de 20 estrellas Marina 2025, las figuras de mujeres jóvenes inspiradoras de varias regiones en Indonesia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«El viaje para convertirse en una estrella de Marina no es fácil. Este año, más de 9,000 jóvenes indonesias de diversas profesiones y regiones de toda Indonesia participan y a través de un riguroso proceso de selección. Esperamos que las estrellas de Marina 2025 puedan ser una representación de mujeres jóvenes que son seguras, se mueven y empoderan a los demás, y contribuyen positivos y contribuyamos

“Este espíritu coordinamos con los hechos y tendencias de las jóvenes mujeres indonesias cada año en particular Gen ZPara ser más relevantes y cercanos a sus aspiraciones «, continuó.

Con el tema #Empower Saryshine, la serie Marina Beauty Journey 2025 presentó una serie de actividades de autoevolaje que fueron empaquetadas en el campamento de belleza. Entre ellos se encuentran la clase de Shinetivity, que fue inaugurada por el joven ilustrador Nadya Noor con la clase creativa de la clase de visión «Manifestación de la lista de deseos», seguida de Lutfi Afansyah a través de «elaboración de contenido alucinante», y Ryan Ogilvy con la serie de productos «nivelado» con los productos de Marina Glow Glow.

Además, Meisya Sallwa, creadora de contenido y estrella de Marina 2023, comparte experiencias a través de la clase de monetización digital. La última sesión presentó a Naura Azaria en la charla de niña «Pajamas Party», que fue empaquetada calurosamente y llena de intimidad.

No solo una cuestión de belleza y confianza, la actividad también fue coloreada por actividades al aire libre tituladas Sunny Body Reset, en forma de voleibol de playa y snorkel con el actor y el atleta Jiu Jitsu, Daffa Wardhana. Las estrellas de Marina también participaron en el programa CSR en Keciput Village, Belitung, entregando productos Marina para bailar estudios, aprendiendo a bailar y tocar instrumentos musicales tradicionales.

«Creemos que la generación Z es una generación que nació y creció en la era digital y la generación que se formó hoy.