Decenas de SPPG en Blora dejaron de funcionar

Blora (ANTARA) – Un total de 11 cocinas de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que sirven el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) en Blora Regency, Java Central, han detenido temporalmente sus operaciones debido a la falta de desembolso presupuestario por parte de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN).

La coordinadora regional del SPPG Blora (Korwil), Artika Diannita, en Blora, confirmó el viernes que el número de cocinas que han dejado de funcionar ha seguido aumentando en los últimos dos días.

«A día de hoy hay 11 cocinas del SPPG que ya no están activas. El lunes pasado había 10 cocinas, hoy ha aumentado a 11 cocinas. La razón es que el dinero no ha sido desembolsado», dijo.

Artika explicó que las cocinas que no hayan recibido fondos tienen estrictamente prohibido seguir sirviendo MBG.

Esto difiere del mecanismo anterior, donde a las fundaciones o a los socios de BGN todavía se les permitía utilizar fondos de rescate privados.

«El plan actual no puede utilizar fondos de rescate. Primero hay que desembolsar el dinero y luego la cocina podrá funcionar», afirmó.

Los recursos operativos del SPPG son distribuidos por el BGN central a través de un mecanismo de cuenta virtual (VA). Mientras tanto, esta suspensión operativa temporal también está relacionada con ajustes presupuestarios a finales de 2025.

«De hecho, habrá ajustes a finales de este año. El saldo será todo cero. Las cosas volverán a la normalidad en enero», afirmó.

Sin embargo, Artika se aseguró de que los servicios para grupos prioritarios como los niños pequeños, las madres lactantes y las mujeres embarazadas siguieran funcionando en las cocinas donde todavía había saldo disponible.

Mientras tanto, la política relativa a la distribución de MBG a las escuelas durante las vacaciones semestrales es flexible según el acuerdo entre SPPG y la escuela.

«Si la escuela está dispuesta a aceptar esto, aún se pueden brindar servicios», dijo.

Las siguientes son 11 cocinas SPPG en Blora Regency que han dejado de funcionar temporalmente, a saber, SPPG Karangjati (Blora), SPPG Doplang (Jati), SPPG Wado 1 (Kedungtuban), SPPG Klopoduwur (Banjarejo), SPPG Sumberagung (Banjarejo), SPPG Sidomulyo (Banjarejo), SPPG Kediren (Randublatung), SPPG. Tawangrejo (Kunduran), SPPG Nglanjuk (Cepu), SPPG Kedungjenar 1 (Blora) y SPPG Cepu 1.

Hasta el momento, el coordinador regional de Blora SPPG no puede confirmar cuándo se desembolsarán los fondos del centro. Sin embargo, aseguraron que las operaciones de cocina volverían a la normalidad una vez que el dinero llegara a la cuenta de cada SPPG.