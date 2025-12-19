Las comunidades de derecho consuetudinario no son sólo guardianes de los bosques, sino actores económicos basados ​​en recursos naturales sostenibles

Jacarta – El Ministerio de Bosques (Kemenhut) celebró un Taller Nacional Post-COP30 en Belém, Brasil, los días 17 y 18 de enero en el Hotel Aryaduta Menteng, Yakarta, con el objetivo de acelerar la realización del objetivo nacional de establecer 1,4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios. Esto se hizo siguiendo el compromiso de Indonesia en la COP30 de Brasil.

Lea también: AHY confía en que los descuentos en autopistas y vuelos durante Navidad impulsen la economía regional



En esta ocasión, el Ministerio de Silvicultura presentó una hoja de ruta para acelerar la determinación del estado de los bosques consuetudinarios, que fue preparada con el espíritu de apoyar el papel Comunidad de derecho consuetudinario (MHA) no sólo como guardianes del bosque, sino también como actores economía basado en recursos naturales sostenibles.

Este espíritu está en línea con el compromiso de la Coalición para una Economía con los Pies en la Tierra (KEM) de presentar un patrón económico más equilibrado entre la naturaleza y los humanos, uno de los cuales es a través de una cadena de valor bioeconómica responsable.

Lea también: Ministerio Coordinador de la PM revela 4 bases del programa de capacitación y asistencia a empresas comunitarias



KEM considera que acelerar el establecimiento de bosques consuetudinarios debe ir acompañado de un fortalecimiento de los aspectos económicos para que el reconocimiento de las áreas de gestión comunitaria consuetudinaria no se limite a los aspectos administrativos, sino que también tenga un impacto real en el bienestar de la comunidad y el mantenimiento de las condiciones forestales.

«Mejorar el bienestar de las MHA requiere una mayor conectividad con las cadenas de valor económicas nacionales e internacionales. Esta conectividad es importante para que las comunidades indígenas no sólo actúen como proveedores de materias primas o elaboren productos sin garantías. mercado«, pero tienen una posición negociadora más equitativa en el sistema comercial de productos y servicios forestales», afirmó el director ejecutivo de KEM, Fito Rahdianto.

Lea también: La rupia se fortalece después de que el Banco Mundial predice que la economía de Indonesia alcanzará el 5 por ciento en 2025-2026



Fortalecimiento La cadena de valor económico como clave para la sostenibilidad de los bosques consuetudinarios

Hasta ahora, MHA todavía se encuentra en una posición vulnerable en la cadena de valor económico. Los principales desafíos que enfrentan incluyen limitaciones en la capacidad de procesamiento, la gobernanza institucional y el acceso a los mercados. La dependencia de intermediarios, capital, tecnología e instituciones limitadas significa que la comunidad aún no disfruta plenamente del valor agregado de los productos forestales a nivel de sitio.

Por lo tanto, el fortalecimiento de MHA mediante el desarrollo de cadenas de valor económicas debe centrarse en optimizar el potencial de los productos y servicios gestionados directamente por MHA, incluidas las plantaciones, los alimentos, la ropa, los productos forestales no maderables (PFNM), los aceites esenciales, la fibra de madera, así como los servicios ambientales como el ecoturismo, los esquemas de carbono y biodiversidad, y los servicios de agua potable, con un enfoque sostenible y equitativo.