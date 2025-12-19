Oficial de Virginia baleado y sospechoso asesinado durante orden de registro: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

La policía estatal de Virginia está investigando un encuentro violento en el condado de Augusta que dejó a un agente herido y a un sospechoso muerto después de que las autoridades intentaron ejecutar una orden de arresto el miércoles por la noche, dijeron las autoridades.

El hecho se produjo poco después de las 20.30 horas. en la cuadra 800 de Parkersburg Turnpike, a unas dos millas al oeste de los límites de la ciudad de Staunton, según informes que citan a la policía estatal y a la Oficina del Sheriff del condado de Augusta. Tres oficiales de la Unidad de Narcóticos del Sheriff acudieron al lugar para detener a una persona cuando ocurrió un altercado y se hicieron disparos.

Un agente recibió un impacto en la parte superior del brazo y fue transportado en helicóptero médico al Centro Médico de la Universidad de Virginia para recibir tratamiento. Las autoridades describieron las heridas del agente como que no ponen en peligro su vida.

En el lugar, el sospechoso recibió medidas para salvarle la vida, pero fue declarado muerto, según la Policía Estatal de Virginia. La identidad del sospechoso no fue revelada en las declaraciones iniciales de las autoridades.

Más tarde el jueves, la Oficina del Médico Forense del Estado en Roanoke confirmó la identidad del fallecido como Dustin Griffin, de 42 años.