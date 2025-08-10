Bryan Mbeumo y Matheus Cunha marcan perfectamente que la decisión de Benjamin Sesko Man United

Los comentarios de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo después de haber venido al Manchester United, explica la razón de Benjamin Sesko para elegir el lado de Ruben Amorim

Compañeros nuevas sesiones de firma Bryan Mbeumo y Matheus Cunha entienden por qué Benjamin Sesko firmó para el Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Las nuevas sesiones de firma del Manchester United muestran que la herencia del club continúa convirtiéndose en un movimiento soñado para que los jugadores lleguen a Old Trafford.

A pesar del hecho de que han enfrentado una temporada sin el fútbol europeo, el equipo de Ruben Amorim ha logrado asegurar a tres atacantes de alta calidad este verano. Quizás las preocupaciones sobre la profesión de United en el mercado de transferencias después de haber terminado 15 en la Premier League y la temporada pasada fueron derrotadas en la Fina de la Europa League, fallaron en un lugar en la Liga de Campeones.

Sin embargo, en su nueva transferencia Swoop, United Newcastle superó al delantero Benjamin Sesko, colega -Newcomers Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, que también estaba en el radar de Newcastle, ya entendía por qué Sesko estaba tan feliz de tomar el movimiento.

Cuando la primera firma de verano de United, Cunha compartió: «Es difícil expresar mis sentimientos sobre convertirme en un jugador del Manchester United con palabras. Dado que era un niño en Brasil en Brasil que vio los partidos de la Premier League en la televisión en la casa de mi abuela y soñé con eso soñé inglés.

Del mismo modo, Mbeumo admitió que cuando era niño era un fanático del United, y enfatizó la atracción duradera del club: «Tan pronto como supe que había la oportunidad de convertirme en miembro del Manchester United, tuve que aprovechar la oportunidad para dibujar para el club de mis sueños; cuya camisa usaba crecía».

A pesar del hecho de que Sir Alex Ferguson renunció como jefe de United en 2013, los días Halcyon del club aún resuenan con jugadores como Sesko. «La historia del Manchester United es claramente muy especial, pero lo que realmente me emociona es el futuro», dijo el joven delantero. «Cuando discutimos el proyecto, estaba claro que todo es para este equipo seguir creciendo y competir nuevamente por los trofeos más grandes».

Las sesiones de firma de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha han visto al club gastar alrededor de £ 200 millones (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El éxito de United en el aterrizaje de sus arreglos preferidos es un fuerte en contraste con los problemas de Newcastle en la estrella de transferencia. Varios huelguistas, incluidos Mbeumo y Sesko, han optado por varios clubes, a pesar de la reciente victoria en el trofeo de la calificación de Newcastle y Champions League.

Mientras tanto, el gerente del United, Amorim, espera fusionar su ataque renovado. Con una necesidad urgente de un centro delantero después de las luchas de Hojlund y Zirkzee por el término anterior, Amorim está convencido de que Sesko es el jugador adecuado para lanzar la primera línea de United.

«Tiene las características que necesitábamos», dijo Amorim a Mutv. «Ben es un jugador, con toda la información que tenemos, que tenemos que evitar que el hombre trabaje, ¡no lo contrario!

Ruben Amorim ha explicado cómo Sesko puede mejorar su equipo de United esta temporada (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images)

«Así que eso también es importante. Es muy joven. Es bueno en el aire, es bueno para ejecutar los canales, bien en la pelota. Creo que tiene un gran potencial.

«Creo que puede mejorar mucho y ciertamente se sentirá como en casa en nuestro club. Tiene el carácter correcto para estar en este grupo, así que estoy muy feliz de tenerlo».

Sin embargo, la revisión de verano de United está lejos de ser completa. Brighton -Midfielder Carlos Baleba, quien ordena una valoración de alrededor de £ 100 millones, ha sido identificada como la siguiente pieza en el rompecabezas de United, porque se esfuerzan por fortalecer otra área importante del equipo.

United también estaba feliz de ver que la leyenda del club David de Gea regresó a Old Trafford el sábado para su último partido para la temporada. El equipo de Amorim jugó un empate 1-1 con Fiorentina, donde el gerente usó el juego para refinar su equipo para su primer partido de la temporada contra el Arsenal el próximo domingo.