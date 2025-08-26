Comité de la ciudad de Surakarta que apreció la participación de las instituciones sociales participó en el edificio regional

Solo (Antara) – El Ayuntamiento de Surakarta apreció la participación de las instituciones sociales que participaron en el desarrollo de la región a través de varios programas implementados.

El vicealcalde de Surakarta Astrid Widayani en Solo, Central Java, dijo el martes que una de las instituciones sociales que hasta ahora ha estado activa en el gobierno para participar en la construcción de la ciudad, el Club Rotario.

Incluyendo el programa Merdeka del Día Rotary en el que los trabajadores de campo de la Agencia de Medio Ambiente de la Ciudad de Surakarta (DLH) y los voluntarios de Joko Tingkir estuvieron involucrados en el estadio Manahan, dijo, de acuerdo con el espíritu de cooperación mutua y atención social.

«Esta es la base de nuestra sociedad. Fortalecer la preocupación por los demás, promover un sentido de unión entre la comunidad. La esperanza también es una inspiración para que otras instituciones sociales permitan a la comunidad», dijo.

Espera que la atención social continúe creciendo bajo la comunidad a través de esta actividad.

«Se espera que esta actividad ofrezca a la comunidad amplios beneficios», dijo.

El Presidente Rotary Club of Solo Raya Kgpha Dipokusumo dijo que se llevaron a cabo varias actividades en la actividad, incluidas las competiciones típicas del 17 de agosto, peinados y controles de salud gratuitos.

«Esta es la conmemoración de 80 años de independencia de Indonesia. También ofrecemos 80 macetas y sus plantas para el estadio Manahan», dijo.

En relación con esto, el presidente y presidente del Comité de Sriwedari Solo Rotary Club, Martin Adi Nugroho, espera que el esfuerzo haga que Solo sea más fresco y saludable.

«Damos botones rojos para las plantas. En cada maceta plantamos tres semillas. La esperanza es que cuando crezca, será más dañino y la maceta se encontrará con la olla por completo», dijo.

El Presidente del Club Rotario del solo Kartini Naomi Anik dijo en esta actividad que los trabajadores de campo de la ciudad de Surakarta y los voluntarios de Joko Tingkir River también recibieron alimentos como una forma de gratitud de solo rotación para la sinergia que se estableció para mantener la pureza del medio ambiente.

«Hasta ahora hemos trabajado juntos en el programa para limpiar el río Pepe y Kali Jenes. La esperanza es que esto haga que solo sea más sostenible», dijo.