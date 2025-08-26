Kobbie Mainoo ya ha llamado ‘Dream’ Club, en medio de Fresh Man United Transfer SALUT Talk

En las últimas noticias de transferencia y especulación del Manchester United, Kobbie Mainoo ver junto con un traslado de Old Trafford

Graduado de la Academia Manchester United Kobbie Mainoo continúa asociándose con un cambio de verano de Old Trafford, que ha tenido problemas para clavar un lugar en el XI inicial de Ruben Amorim.

El internacional internacional inglés está en una conversación con United durante un nuevo acuerdo, pero el jugador de 20 años rechazó la primera propuesta del club a principios de 2025, con Chelsea conectado a un movimiento para el centrocampista en la ventana de transferencia de enero.

Mainoo pasó dos desactivaciones de lesiones la temporada pasada y solo comenzó 15 juegos desde que Amorim fue nombrado en Old Trafford. Pasó dos años sobre el acuerdo que dibujó cuando era un joven de 17 años, con su contrato que expira en 2027, aunque United tiene la opción de un año extra.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el futuro de Mainoo en el club, Amorim declaró que se debió al director de Voetbal Jason Wilcox para acordar nuevas condiciones con los jugadores. «Esa parte está en Jason, por lo que él es nuestro jugador», dijo Amorim. «Tiene un contrato, no he oído hablar de eso».

Aunque Mainoo ha tenido problemas durante minutos y no ha comenzado ninguna competencia esta temporada, la falta de opciones de centro del campo en las que probablemente permanecerá en el club después de la fecha límite de septiembre. Sin embargo, esto no ha dejado de especular que aumentan en relación con el futuro de Mainoo.

Un informe reciente de las afirmaciones atléticas Mainoo ‘está abierto para abandonar el Manchester United’ debido a Amorim que prefiere otras opciones en el centro del campo, aunque las opciones del internacional inglés son limitadas.

Sería una gran decepción para los fieles de United si Mainoo se iría, ya que el stockport nacido en Stockport ya dejó en claro que jugar para el Manchester United ha sido un sueño de ser un año nueve años desde que llegó a la academia.

«Es un sueño hecho realidad. Es un lugar difícil para venir. Tuvimos que ganar la victoria. Todavía no bajé. Todavía tengo la sensación de que sueño para ser honesto», dijo a TNT Sports después de anotar un 97 ° ganador para United contra Wolves en un ganador de 4-3 en 2024.

«Para comenzar a jugar en la Premier League para My Boys ‘Club, ha sido genial. Ahora se trata de tratar de ganar más juegos».

En contraste con la transferencia de Janaury, donde Mainoo estaba fuertemente conectado con un movimiento al rival de la Premier League Chelsea, ha habido muy poca especulación sobre su futuro.

Leeds United se ha asociado con un movimiento para el internacional internacional internacional, aunque hay muy poco que sugiera que el lado recién promocionado dará un paso en esta etapa, especialmente dado que Daniel Farke admitió que su compañía de transferencia en el centro del campo estaba completa a principios de este mes.

«Jugamos con dos centrocampistas y es una forma diferente de jugar», Amorim dejó en claro el fin de semana pasado para el viaje a Fulham, por la falta de minutos de Mainoo. «Tienen que entender a los jugadores jóvenes, hay fases en la temporada.

«Hoy en día es normal, con muchos juegos, las cosas cambiarán. Pero él está allí, está peleando, entrena, sigue siendo una opción para que ganemos juegos».

