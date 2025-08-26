

Política





/

Y los residentes de DC pagarán una gran parte de la factura.

Política publicitaria



Donald Trump visita el Centro de Operaciones de Anacostia de la Policía del Parque de los Estados Unidos el 21 de agosto de 2025 en Washington, DC. (Anna Moneymaker / Getty Images)

En medio de la conmoción y asombro por la ocupación de las tropas armadas de la Guardia Nacional con la misión de controlar una ciudad con un delito de bajo violento de 30 años, era fácil pasar por alto cómo el asedio inflado y extravagante de Donald Trump de Washington, DC, resulta ser. Con 2.100 personal de la Guardia Nacional que ahora deambula por las calles que los residentes quieren aferrarse a explotar los cargos federales para hacer de Trump’s MAGA un ejercicio más efectivo en la propaganda de la escritura, el proyecto autoritario tiene una eliminación de precios de más de $ 1 millón por día, según el informe de Nick Turse en el informe de Nick Turse. Interceptación. Trump ya ha indicado que está planeando extender aún más el asedio después del límite de tiempo de 30 días impuesto bajo la parte de la ley de reglas del hogar que inicialmente pidió que justifique la adquisición.

Esto significa que los costos continuarán siendo globos, especialmente bajo la orden ejecutiva recién presentada del Presidente, en la que se requiere movilizaciones radicales de personal y recursos en el gobierno federal en lo que le gusta llamar la iniciativa segura y buena iniciativa del Distrito de Columbia. La Orden de Trump exige a los nuevos empleados en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa (en su calidad de agencia que administra la Guardia Nacional de DC) y la Policía del Parque de los Estados Unidos, mientras que la policía está fortaleciendo las medidas bajo la Autoridad de Tránsito de DC y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. The order also calls for the creation of an «online portal» for applicants with a law enforcement background to join a new «specialized unit» dedicated «to ensure public safety and order in the capital of the nation that can be used when the circumstances are necessary, and that could be used in the applicable rights and that is used in the rights, which is used in the rights, which is deployed in the use of the rights, which is used in the rights, which is used in the rights, which is used to use the Los derechos, que se utilizan para usar los derechos, que se utilizan para usar los derechos, que se usan para usar los derechos, que se utiliza para usar los derechos, que se utiliza para usar los derechos, que se usa para usar los derechos, que se utiliza para usar, por lo que pretende usar los derechos, que se usan para usar, desaparecidos «.

Esta enorme movilización está lejos de lo que Trump originalmente puso como una solución rápida para una epidemia de crimen falso que está clasificada por la «incompetencia» democrática. Los costos a largo plazo de este enorme estatus de seguridad para el estado de seguridad son difíciles de medir, con tantas armas más del gobierno que rugieron bajo su mandato abierto, pero existe una acción autoritaria anal reciente para usar como un palo de medición aproximado: el enorme desperdicio de la administración: la acción enormemente ineficaz e ineficaz de las protestas de las protestas de las protestas de las protestas de las protestas de las protestas de las protestas de las protestas Protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas de protestas protestas. Esa muestra federal de fuerza militar ilegal duró 60 días, y bajo una estimación probablemente del Lowball por el Ministro de Defensa Pete Hegseeth, aumentó un precio de $ 134 millones.

En comparación con la acción de DC, con las misiones dobles abiertas de la aplicación de la ley y la mejora de la infraestructura de la ciudad, la movilización federal en Los Ángeles fue un ejercicio dirigido, aunque el ejercicio relevante fue autoritario y antidemocrático calvo. Para dar una sensación de las ambiciones similares a Mussolini de Trump por hacer de DC su patio de recreo, le pidió al Congreso un adicional de $ 2 mil millones que saltaran solo para renovaciones urbanas. (Por supuesto, Trump Styes este es un plan de adorno, pero cada visión volátil de su reciente revisión de la Casa Blanca, y los planes para el salón de baile de $ 200 millones que quiere confirmar allí, revelan esa designación como un error de categoría).

La administración también supervisa otros enormes proyectos basados ​​en DC para alimentar la vanidad del gran líder, incluido un mago-make-over of the Kennedy Center, con planes de organizar la Copa Mundial Trekking 2026 en diciembre. Trump Lakeys también supervisa la Comisión Nacional de Planificación de Capital, que supervisa la renovación de la oficina central de la Reserva Federal que recientemente ha generado la ira de Trump; Además de la autoridad del escritorio, Trump ha buscado la etapa planificada del centro de $ 3.7 para el equipo de comandantes de fútbol como Chansaas para restaurar el nombre racista del equipo.

Todos estos esfuerzos con un gran boleto para eliminar a Washington en la imagen Commulan de Trump son extraños y antidemocráticos en sus propias condiciones, pero un desarrollo los hace especialmente: a la hora 11 del acuerdo de la primavera pasada para financiar al gobierno, los republicanos del Senado que son inferiores al Fondmaine en el distrito de $ 1 Millard. Distrito. Este acto de saqueo dejó la ciudad muy bajo presión para cubrir los costos de los servicios básicos y los respaldos de ingresos que, en cada orden político racional, son elementos importantes del orden público real. De hecho, es una prueba de la competencia general reinante de la ciudad, las mentiras de Tempo Trump, que el crimen no se enriquece bajo este empinado y es completamente incapaz de justificar la presión presupuestaria.

Para colocar las cosas de una manera diferente: Washington, que ya está vacilante del impacto económico del despido parallegal y ideológico de la fuerza laboral federal del gobierno de Trump, ahora subsidia efectivamente las condiciones de su propia supresión diaria de MAGA. Y así como Chicago y Nueva York parecen ser los siguientes para el estrangulador Maga Praetorian en Los Ángeles y Washington, el resto del país también experimenta una versión de DCS, mientras que las masas de cuentas de gastos masivos de Trump transforman y transforma los gastos en reducciones de impuestos para la clase Maga Cony. Trump también llamó a Boondoggle un proyecto de embellecimiento.