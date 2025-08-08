Bulog Pati prepara 22,301 toneladas de arroz para la estabilización de precios

Pati, Java central, (Antara) – Branch de Perum Bulog Pati, Java central, 22,301 toneladas con la estabilidad de entrega de etiquetas y los precios de los alimentos (SPHP) (SPHP) (SPHP) (SPHP) dispuestos a ser distribuidos a cinco distritos como un intento de estabilizar los precios y los suministros.

«El programa de estabilización de precios y el fortalecimiento del suministro de arroz en el mercado comenzó a principios de este mes con un objetivo de finalización en diciembre de 2025», dijo el viernes Pati Pati Nur Hardiansyah Bulog Bulog en Pati.

Intenta estabilizar el precio de venta del arroz, dijo, porque actualmente no hay muchas plantas de arroz de cosecha, por lo que el stock en el mercado no es tanto como durante la temporada de cosecha.

Por esta razón, dijo que todos los regentes en el área de trabajo de Bulog Pati Pati fueron lanzados por arroz barato a través del movimiento de comida barata.

Según él, la comunidad también recibió asistencia de arroz del gobierno de 8.031 toneladas que se distribuyeron a cinco distritos que se presentarán a las familias desfavorecidas. Mientras que actualmente sigue los movimientos de comida baratos.

Notó cinco lluvias en el área de trabajo de Bulog Pati Perum, comenzando en Pati, Kudus, Jepara, Rembang y Blora, arroz SPHP con un precio más barato del precio de venta en el mercado con una realización del 0.35 por ciento del objetivo.

Por el precio del arroz de acuerdo con el precio de venta más alto (el) de Bulog, dijo, deprimido por RP12,500 por kilogramo, mientras que el paquete en forma de envasado de 5 kilogramos.

«También trabajamos junto con la policía, TNI y la cooperativa de la aldea roja y blanca cuando ya operan. Entre otras cosas con organizaciones de equipos regionales relacionados», dijo.

Más tarde, según él, Perum Bulog también irá directamente para colaborar con los comerciantes tradicionales del mercado, así como en tiendas modernas como Indomaret y Alfamart y supermercados como antes.

Mientras que el precio de venta del arroz se encuentra actualmente en varios mercados tradicionales para arroz de tipo IR de 64 años de calidad de calidad premium. 15,000 por kilogramo, mientras que la calidad del medio se vende en RP13,500 por kilogramo.

