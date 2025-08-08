Los neoyorquinos no están en el lugar para elegir un alcalde que hace una causa común con Donald Trump

Política
En medio de los informes de que Cuomo consulta con Trump y los líderes empresariales dice que no quiere una pelea con el presidente, Zohran Mamdani ve una «traición de la ciudad».
Cuando John Lindsay se postuló para la selección como alcalde de Nueva York en 1969, reconoció el estado de ánimo tanto de la ciudad como de la nación. Vinculó su oposición abierta contra la guerra cada vez inútil en Vietnam con la crítica de su campaña sobre la política federal que redujo el dinero de las necesidades municipales al Tesoro del Pentágono. «El complejo militar-industrial», explicó Lindsay, «estaba en contra de las necesidades de la gente».
Eso no encajó bien con sus compañeros republicanos, que lo habían juzgado lo suficientemente fuerte solo un año antes para considerar poner al joven y dinámico neoyorquino en su boleto presidencial. El alcalde perdió por poco el Partido Republicano del senador de derecha John Marchi, el mismo día que los demócratas nominaron a un reaccionario suyo, el constructor de la ciudad Mario Procaccino.
Algunos republicanos prominentes en Nueva York, como el senador estadounidense Jacob Javits y el fiscal general Louis J. Lefkowitz, lleno de Lindsay. Javits llegó tan lejos que advierten que la derrota de la sesión liberal aseguraría que la ciudad «vaya cuesta abajo en términos de relaciones de corredores» y creando una apertura para «las fuerzas de la opresión y la represión». Pero el presidente republicano Richard Nixon y el vicepresidente Spiro Agnew apoyaron a Marchi. Nixon hizo esto fuera de la ciencia del partido (y un grado de desprecio celoso por el carisma y el estado nacional de Lindsay), mientras que el Agnew cada vez más rimbombante disfrutó de la oportunidad de atacar a un miembro hablador del ala liberal. El vicepresidente se posicionó como un populista de derecha y comenzó una cruzada contra críticos de guerra como Lindsay y los partidarios urbanos de ambas partes que Agnew le pareció un «Cuerpo de Snobs intelectuales».
Problema actual
Marchi dio la bienvenida al apoyo de Nixon y Agnew, pero no tanto como Lindsay.
La oposición del cálido presidente y vicepresidente reaccionario de su partido resultó ser un argumento de ventas perfecto para Lindsay, porque estaba buscando una coalición progresiva multirracial para su oferta de otoño en la boleta del pequeño pero influyente partido liberal de la ciudad. Después de todo, el boleto Nixon-Kannew solo había ganado el 34 por ciento del estado de ánimo de la ciudad de Nueva York en las elecciones presidenciales de 1968. El rechazo de Nixon permitió a Lindsay, un viejo republicano, mantener el apoyo de los republicanos progresistas y al mismo tiempo confiará en demócratas e independientes. Y funcionó. Lindsay derrotó a su rival cercano (Procaccino) con 180,000 votos y perdió al candidato de Nixon con casi 500,000 votos.
Lejos de él, los neumáticos de Marchi indudablemente dañados: cuatro de cada cinco neoyorquinos rechazaron al Partido Republicano, nominado en 1969.
Avance rápido 56 años hasta 2025. Otra Casa Blanca republicana ha mostrado interés en otra carrera de alcalde en la ciudad de Nueva York. El partido de este año, el candidato demócrata Zohran Mamdani contra varios rivales, incluido el hombre que derrotó en las primarias demócratas de junio, el ex gobernador Andrew Cuomo; Alcalde Eric Adams; Republicano Curtis Sliwa; y el abogado Jim Walden.
Esta semana, The New York Times Informó que el presidente republicano Donald Trump pesa algún tipo de intervención en la competencia de Nueva York para tratar de detener a Mamdani, un socialista demócrata y crítico del presidente. Eso no fue exactamente un shock, porque Trump no ocultó su desprecio por Mamdani, quien falsamente llamó al presidente «un comunista» y amenazó con arrestar y posiblemente deportado (a pesar del hecho de que Mamdani es ciudadano estadounidense). Qué cera Notable fue el Tiempo«Informe que» en una llamada previamente desconocida en las últimas semanas, Trump habló directamente sobre la carrera con el Sr. Cuomo, un viejo empleado y lámina, según tres personas que conocían la llamada, que no estaban autorizadas a discutirlo. «El jueves, el Tiempo Informó que Cuomo le dijo a un grupo de líderes empresariales: «Sé que personalmente no quiere pelear conmigo. Personalmente no quiero pelear con él, ¿verdad? Así que no creo que le gustaría hacer un conflicto».
Los informes llevaron a una protesta inmediata en la ciudad de Nueva York. Los equipos Trump y Cuomo llegaron en modo de negación. A pesar de las tres fuentes, y una Tiempo Declaración En el efecto de que «confiamos en la precisión de nuestro informe», el campamento de Cuomo ha tratado de arrojar sombra a los informes: rechaza las noticias con el candidato como «chismes». No es una sorpresa allí. Debido a que están vinculados a Trump en la ciudad de Nueva York de hoy es aún más detallado que estar asociado con Nixon en 1969. Donde Nixon ganó un 34 por ciento en 1968, Trump en 2024 apenas atrajo el 30 por ciento, y su clasificación de aprobación se reabasteció desde que recuperó la oficina.
De hecho, la principal victoria de Mamdani fue vista por muchos como un rechazo de la precaución democrática y el compromiso en un momento de creciente preocupación por los excesos autoritarios del gobierno republicano.
«Hoy aprendimos que Andrew Cuomo coordina directamente con Donald Trump, incluso mientras este presidente envía agentes enmascarados para arrancar a nuestros vecinos de las calles y los servicios sociales sobre los servicios sociales que muchos neoyorquinos se enfrentan. Es una descalificación y una traición a nuestra ciudad», explicó Mamdani el miércoles.
El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo: «Cuando Donald Trump quiere que seas el alcalde de Nueva York, tú Ciertamente No debería conseguir el trabajo. Lo siento, Andrew Cuomo. «El Blasio mantuvo sus estrechas críticas al ex gobernador y agregó:» La bandera blanca de la rendición se ha convertido en la norma para Andrew Cuomo. Él lucha por el futuro de Nueva York a Donald Trump. No es lo que están buscando los neoyorquinos, Andrew. «
La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, el demócrata de Nueva York, que fue un importante patrocinador de Mamdani en la carrera principal contra Cuomo y sigue siendo un entusiasta defensor de Mamdani, incluso mientras varios otros demócratas de Nueva York Top New York para resistir a su candidato, dijo que resistiría a su candidato. Líderes para unirse detrás de Zohran K. Mamdani. «
En el momento de la crisis necesitamos una oposición uniforme y progresista contra Donald Trump.
Comenzamos a ver una forma en la calle y en las urnas en todo el país: desde el candidato del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la campaña estaba dirigida a la asequibilidad, a las comunidades que protegen a sus vecinos contra el hielo, a los senadores que se oponen a las armas a Israel.
El Partido Demócrata tiene una opción urgente: ¿adoptará una política que sea básicamente y popular, o continuará insistiendo en perder elecciones con las élites y consultores externos que nos han traído aquí?
