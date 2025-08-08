Los neoyorquinos no están en el lugar para elegir un alcalde que hace una causa común con Donald Trump



En medio de los informes de que Cuomo consulta con Trump y los líderes empresariales dice que no quiere una pelea con el presidente, Zohran Mamdani ve una «traición de la ciudad».

El gobernador Andrew Cuomo (C) de Nueva York habla con el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani (L) como candidato presidencial republicano Donald Trump, a la derecha del 15 de septiembre del 11 de septiembre en el Memorial y Museo del 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 2016, en Nueva York. (Bryan R. Smith / AFP a través de Getty Images)

Cuando John Lindsay se postuló para la selección como alcalde de Nueva York en 1969, reconoció el estado de ánimo tanto de la ciudad como de la nación. Vinculó su oposición abierta contra la guerra cada vez inútil en Vietnam con la crítica de su campaña sobre la política federal que redujo el dinero de las necesidades municipales al Tesoro del Pentágono. «El complejo militar-industrial», explicó Lindsay, «estaba en contra de las necesidades de la gente».

Eso no encajó bien con sus compañeros republicanos, que lo habían juzgado lo suficientemente fuerte solo un año antes para considerar poner al joven y dinámico neoyorquino en su boleto presidencial. El alcalde perdió por poco el Partido Republicano del senador de derecha John Marchi, el mismo día que los demócratas nominaron a un reaccionario suyo, el constructor de la ciudad Mario Procaccino.

Algunos republicanos prominentes en Nueva York, como el senador estadounidense Jacob Javits y el fiscal general Louis J. Lefkowitz, lleno de Lindsay. Javits llegó tan lejos que advierten que la derrota de la sesión liberal aseguraría que la ciudad «vaya cuesta abajo en términos de relaciones de corredores» y creando una apertura para «las fuerzas de la opresión y la represión». Pero el presidente republicano Richard Nixon y el vicepresidente Spiro Agnew apoyaron a Marchi. Nixon hizo esto fuera de la ciencia del partido (y un grado de desprecio celoso por el carisma y el estado nacional de Lindsay), mientras que el Agnew cada vez más rimbombante disfrutó de la oportunidad de atacar a un miembro hablador del ala liberal. El vicepresidente se posicionó como un populista de derecha y comenzó una cruzada contra críticos de guerra como Lindsay y los partidarios urbanos de ambas partes que Agnew le pareció un «Cuerpo de Snobs intelectuales».

Problema actual



Marchi dio la bienvenida al apoyo de Nixon y Agnew, pero no tanto como Lindsay.

La oposición del cálido presidente y vicepresidente reaccionario de su partido resultó ser un argumento de ventas perfecto para Lindsay, porque estaba buscando una coalición progresiva multirracial para su oferta de otoño en la boleta del pequeño pero influyente partido liberal de la ciudad. Después de todo, el boleto Nixon-Kannew solo había ganado el 34 por ciento del estado de ánimo de la ciudad de Nueva York en las elecciones presidenciales de 1968. El rechazo de Nixon permitió a Lindsay, un viejo republicano, mantener el apoyo de los republicanos progresistas y al mismo tiempo confiará en demócratas e independientes. Y funcionó. Lindsay derrotó a su rival cercano (Procaccino) con 180,000 votos y perdió al candidato de Nixon con casi 500,000 votos.

Lejos de él, los neumáticos de Marchi indudablemente dañados: cuatro de cada cinco neoyorquinos rechazaron al Partido Republicano, nominado en 1969.

Avance rápido 56 años hasta 2025. Otra Casa Blanca republicana ha mostrado interés en otra carrera de alcalde en la ciudad de Nueva York. El partido de este año, el candidato demócrata Zohran Mamdani contra varios rivales, incluido el hombre que derrotó en las primarias demócratas de junio, el ex gobernador Andrew Cuomo; Alcalde Eric Adams; Republicano Curtis Sliwa; y el abogado Jim Walden.

Esta semana, The New York Times Informó que el presidente republicano Donald Trump pesa algún tipo de intervención en la competencia de Nueva York para tratar de detener a Mamdani, un socialista demócrata y crítico del presidente. Eso no fue exactamente un shock, porque Trump no ocultó su desprecio por Mamdani, quien falsamente llamó al presidente «un comunista» y amenazó con arrestar y posiblemente deportado (a pesar del hecho de que Mamdani es ciudadano estadounidense). Qué cera Notable fue el Tiempo«Informe que» en una llamada previamente desconocida en las últimas semanas, Trump habló directamente sobre la carrera con el Sr. Cuomo, un viejo empleado y lámina, según tres personas que conocían la llamada, que no estaban autorizadas a discutirlo. «El jueves, el Tiempo Informó que Cuomo le dijo a un grupo de líderes empresariales: «Sé que personalmente no quiere pelear conmigo. Personalmente no quiero pelear con él, ¿verdad? Así que no creo que le gustaría hacer un conflicto».