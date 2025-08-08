Eddie Hearn hace a Anthony Joshua vs Jake Paul Predicción

El boxeador de peso pesado británico Anthony Joshua está fuertemente conectado a luchar contra YouTuber Boxer Jake Paul en su próximo juego

Jake Paul representado en Nueva York en julio de 2025 (Imagen: Noam Galai/Getty Images para Netflix)

El promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, ha agregado combustible a la especulación que su cazador asumirá en su próximo juego en el boxeador YouTuber Jake Paul.

Según lo citado por Sky Sports, Hearn confirmó que Paul es ahora el ‘precursor’ para competir contra Joshua con el promotor que se encuentra con el gerente de la antigua reunión de Nakisa Berarian para conversaciones.

El peso pesado británico ama el anillo ya que pierde a Daniel Dubois en septiembre del año pasado y desde entonces ha sufrido una operación de codo en ese momento.

«Este extraño mundo en el que vivimos, creo que Jake Paul es definitivamente el líder que ahora está luchando contra Anthony Joshua», dijo Hearn a Sky Sports.

«Estoy aquí en Nueva York para una reunión sobre esa pelea. Hay un diálogo abierto entre yo y Nakisa y MVP (las promociones más valiosas).

«No puedo sentarme aquí y decirte que este es un enfrentamiento 50/50. Todo es extraño. Creo que es extremadamente peligroso para Jake Paul.

«El mundo del boxeo dice:» Por favor, AJ, entra y evapore a este joven del mundo del boxeo para que todos podamos continuar como normales. «

Joshua se está preparando para regresar al ring antes de finales de 2025. En lo que respecta a Paul, se ha convertido en una figura de ‘marmitido’ en el mundo del boxeo profesional.

Comenzando como YouTuber, el jugador de 28 años se mudó al mundo del boxeo profesional. El año pasado, Paul fue criticado por muchos en el deporte a gran escala porque se enfrentaron con Mike Tyson, de 58 años.

El mes pasado, el estadounidense cayó al peso crucero para vencer a Julio César Chavez Jr, de 39 años, y vio una pelea con Joshua.

En 2023 en Arabia Saudita, Paul solo tuvo una vez en su carrera profesional contra el hermano o hermana de Tyson Fury, Tommy Fury.

«Te digo, ten cuidado con lo que quieres, porque este es el más peligroso», agregó Hearn.

«Esto es como coordinar (mago) David Blaine. ¿Sabes cuándo está en una caja y te preguntas si saldrá a tiempo, le dije a Nakisa que esto no es David Blaine?

«Esto va con uno de los golpeadores más brillantes de nuestra generación y si comienzas a pensar que vas a ganar, es aún más peligroso».

Los fanáticos esperaban que la ira senior luchara contra Joshua, pero Jager Tyson, nacido en Wythenshawe, se ha retirado después de haber perdido dos veces ante Oleksandr Usyk.