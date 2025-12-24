Bulog garantiza la disponibilidad de suministro de arroz y aceite de cocina en Banyumas durante la Navidad

Purwokerto (ANTARA) – La sucursal de Perum Bulog Banyumas garantiza que la disponibilidad de arroz y aceite de cocina en el área de Banyumas se mantenga segura y que los precios estén controlados para satisfacer las necesidades de la gente durante las celebraciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026.

«Basándonos en el seguimiento conjunto del TPID (Equipo Regional de Control de Inflación) y el Regente de Banyumas, garantizamos que las existencias de arroz en Banyumas se encuentran en condiciones seguras con una disponibilidad de alrededor de 60.000 toneladas y que los precios permanecen bajo control durante Navidad y Año Nuevo (Nataru)», dijo el miércoles el jefe de Perum Bulog Kancab Banyumas Prawoko Setyo Aji en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que, aparte del arroz, las existencias de aceite de cocina de primera calidad disponibles en Bulog Kancab Banyumas eran de unas 33 toneladas.

Según él, esta cantidad se considera suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad durante el período navideño.

“También hemos completado la distribución del Programa de Asistencia Alimentaria de Arroz para las asignaciones de octubre y noviembre de 2025, que se dirige a 214.642 beneficiarios de asistencia alimentaria (PBP)”, dijo.

Dijo que cada PBP recibió un total de 20 kilos de arroz y cuatro litros de aceite de cocina Minyakita, que se dividió en dos fases.

En cada etapa, dijo, los beneficiarios recibieron 10 kilos de arroz y dos litros de aceite de cocina según lo dispuesto en el programa.

Además de la ayuda alimentaria, continuó, Bulog también distribuyó arroz para el suministro de alimentos y la estabilización de precios (SPHP) a un precio máximo de 12.500 IDR por kilogramo.

Según él, la gente puede comprar arroz SPHP con un máximo de dos bolsas por persona de cinco kilos cada una.

«El arroz SPHP está actualmente disponible en Pasar Wage y Pasar Manis según los resultados del monitoreo conjunto del Regente y TPID. Además, el público también puede obtener arroz SPHP a través de Rumah Pangan Kita, la policía del sector o el Koramil más cercano», dijo.

Dijo que Bulog Kancab Banyumas junto con TNI, Polri y el Equipo Regional de Control de Inflación de Banyumas Regency están comprometidos a mantener la disponibilidad de suministro y estabilizar los precios de los alimentos durante el período de Navidad y Año Nuevo.

«Garantizamos la disponibilidad y estabilidad de los precios del arroz durante Navidad y Año Nuevo para que la gente pueda llevar a cabo sus actividades y culto de forma segura y cómoda», dijo Prawoko.

