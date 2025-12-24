El efecto del consejo de Prabowo, los atletas indonesios parecen locos y hacen historia en los SEA Games 2025

Jacarta – Presidente del Comité Olímpico de Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktahari, evaluó las declaraciones del presidente y la liberación directa Prabowo Subianto fue un factor importante para que los atletas indonesios tuvieran un desempeño extraordinario en Juegos del MAR 2025.

Okto, apodo de Raja Sapta Oktahari, dijo que el entusiasmo mostrado por el presidente Prabowo tuvo un gran impacto en la mentalidad competitiva de los atletas rojiblancos.

«En mis palabras de ayer, los atletas estaban realmente locos porque fueron liberados directamente por el presidente Prabowo Subianto con extraordinario entusiasmo. Este es el primer parámetro para nosotros a la hora de medir los logros en eventos múltiples, porque sólo 11 países participaron en los SEA Games», dijo Okto en Yakarta, según informó Antara.

Añadió que los logros en los SEA Games fueron un punto de referencia inicial antes de que Indonesia enfrentara un evento de múltiples eventos con un mayor nivel de competencia.

«Después de esto, nos enfrentaremos a los Juegos Asiáticos, a los que asistirán 45 países, y luego a los Juegos Olímpicos, a los que asistirán más de 200 países», continuó.

Además de alimentar el entusiasmo de los atletas, el presidente Prabowo también presta gran atención al bienestar de los atletas destacados. El Presidente ordenó al Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, y al Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, que prepararan una bonificación de 1.000 millones de IDR para los ganadores de medallas de oro.

La promesa de bonificación fue transmitida directamente por el presidente Prabowo cuando despidió al contingente indonesio en el Palacio de Estado de Yakarta, el 5 de diciembre de 2025.

En los SEA Games de Tailandia de 2025, el contingente indonesio logró asegurarse el segundo lugar en la clasificación final al ganar 91 medallas de oro, 112 de plata y 130 de bronce. Este resultado es el mejor logro de Indonesia en los SEA Games celebrados en el extranjero desde los SEA Games de Tailandia de 1995.

En la misma ocasión, Okto destacó que este logro es el parámetro inicial para las capacidades máximas de los atletas indonesios. Reveló que fueron muchas las notas positivas que se obtuvieron de este evento.

«El Jefe de Misión ha transmitido varias notas desde distintos ángulos, que los SEA Games son los parámetros iniciales. Desde aquí también podemos medir que se han superado muchos récords de los SEA Games, no sólo los récords de los SEA Games, sino también los récords mundiales», dijo Okto.

Okto también afirmó estar orgulloso de la lucha y los logros de los atletas indonesios en los Juegos SEA de Tailandia 2025.