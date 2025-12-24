Creer en la actuación policial es un regalo para todos nosotros – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Como cultura, aquellos de nosotros que tenemos la suerte de vivir en los Estados Unidos de América nos encontramos en medio de la temporada de donaciones más intensa del año. Cada año, la temporada navideña, desde el Día de Acción de Gracias hasta el final del año, trae niveles asombrosos de donaciones caritativas. Según una fuente de marketing sin fines de lucro, el 30% de todas las donaciones caritativas anuales se realizan durante el mes de diciembre. Además, cada Navidad es importante hacer regalos tradicionales. Entre 1992 y 2024, los estadounidenses gastaron un 19% más en diciembre que en el siguiente mes más alto (noviembre). La compra de regalos de Navidad fue un factor clave. Pero uno de los mayores regalos que recibimos no es el que está envuelto debajo del árbol. Es el regalo mucho más duradero de la confianza en la policía.

Lo que no deberíamos comprar

Donde hay compra, hay venta. Intentamos comprar lo que necesitamos o queremos. Cuando pienso en qué comprar, recuerdo una sabiduría que me transmitió mi madre. “Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo”. Por eso, cuando se trata de las cuestiones más importantes de la vida, debemos pensar detenidamente en lo que queremos. La actuación policial es una de esas cuestiones que requiere una cuidadosa consideración.

Vivimos en una sociedad cada vez más secularizada. Soy cristiano y escribo desde esta perspectiva. También soy estadounidense y estudioso de nuestra historia compartida. Tenemos la bendición de ser una nación fundada sobre una herencia de principios religiosos. El primero de estos principios es que nuestros derechos provienen de nuestro Creador y no del gobierno –cualquier gobierno. Como tal, el trabajo de nuestro gobierno es proteger nuestros derechos, no elegir qué derechos conservamos. Como ciudadanos, nunca debemos creer que nuestros derechos son un regalo del gobierno.

Tampoco debemos creer que los Fundadores alguna vez aconsejaron abrazar a una nación impía. La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos protege nuestro derecho a la libertad religiosa. Reconoce nuestro derecho a elegir cómo adoramos individualmente y a practicar nuestras creencias religiosas libremente. No quita la fe como pilar que sustenta una sociedad justa y libre. En su discurso de despedida como presidente, George Washington enfatizó la importancia de la fe. Advirtió, «Tanto la razón como la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer excluyendo los principios religiosos».

Acerca de la gobernanza

Como estadounidenses, hemos buscado una nación donde el pueblo gobierne. Pero el proceso elige ahora a más de quinientos mil funcionarios gubernamentales. Estos funcionarios han contratado a millones de empleados gubernamentales. Las estimaciones más recientes, de 2023, cifran la fuerza laboral del gobierno federal en aproximadamente 3 millones. Otros casi 20 millones de empleados trabajan para gobiernos estatales y locales en todo el país. De todos modos, eso es mucho gobierno.

Ninguna entidad gubernamental es más importante para mantener la paz en nuestras comunidades, ni está más estrechamente vinculada a nuestra capacidad de ejercer nuestras libertades individuales, que nuestra policía local. Por seguridad acudimos a la policía. Cuando nuestras comunidades se ven invadidas por el crimen y la violencia, nuestra capacidad para ejercer de manera segura nuestros derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad se ve significativamente disminuida. Pero la historia mundial también ofrece otra lección importante. Cuando la policía y otros funcionarios gubernamentales exceden sus propios poderes, nuestros derechos también están en riesgo.

¿Qué creen?

Pensando en lo que queremos: ¿Importa lo que la policía y otros funcionarios gubernamentales crean sobre su autoridad y nuestros derechos como ciudadanos?

Jim Bontrager, ex presidente de la Conferencia Internacional de Capellanes de Policía, hizo el siguiente comentario: «Si Estados Unidos se fundó sobre el principio de preservar los derechos otorgados por Dios, que así fue, entonces es lógico que creer en Dios ayudaría con eso».

Todo oficial tiene el deber de hacer lo correcto y verdadero, incluso si nadie más escucha o ve sus acciones. Cuando conocemos a Dios, sabemos que no importa cuánta autoridad tengamos en este mundo, hay un poder superior. Con este conocimiento entendemos que nuestras acciones siempre son conocidas. Sabemos que nadie que hace el mal escapa al juicio de Dios, y que el camino a la salvación sólo es posible a través de Dios. La fe de los agentes de policía que creen en Dios influye en la forma en que desempeñan sus funciones. Estas creencias corresponden a las necesidades de un pueblo libre y benefician a toda la comunidad.

(c) Thomas Lemmer, 2025

He sido bendecido de innumerables maneras en mi vida. Una de esas bendiciones fue la oportunidad de ayudar a construir comunidades más seguras y fuertes como oficial de policía. También tuve la suerte de que se me confiaran varios puestos de liderazgo. He disfrutado la oportunidad de enseñar a los estudiantes sobre la actividad policial y sigo teniendo la suerte de tener la oportunidad de brindar educación continua a los miembros de la profesión policial. Desde ese punto de vista, siempre digo que el papel del policía nunca fue fácil.

Adversidad, sufrimiento, servicio y fe.

El trabajo policial siempre ha sido una profesión desafiante. El papel existe dentro de una sombría realidad. En esta vida hay sufrimiento y el mal es real. Pero aunque nuestros medios de comunicación informan periódicamente sobre actos extremos de depravación y violencia, las discusiones serias sobre el mal y la importancia de la fe son poco frecuentes para la mayoría de las personas. Es aún más raro establecer una conexión entre la fe, el papel de la policía y la necesidad de enfrentar el mal.

Cuando se le preguntó sobre estas conexiones, el P. Dan Brandt, capellán director del Departamento de Policía de Chicago, brindó la siguiente información: “Realmente, a veces la policía es el único rostro de Dios, el único rostro del orden, el único rostro de la normalidad, visto por algunas personas buenas que viven en barrios gobernados por fuerzas del mal”.

Dependemos de nuestros agentes para aliviar el sufrimiento que se produce cuando no se controla el mal. El papel implica grandes responsabilidades y riesgos extremos. El 23 de diciembre de 2025, 27,146 agentes de policía caídos fueron recordados y honrados en la página en memoria de Oficiales Caídos, y todos sus nombres eventualmente serán grabados en el Monumento Nacional a los Oficiales de Aplicación de la Ley en Washington, D.C.

Las Escrituras nos brindan claridad sobre este sacrificio. “Nadie tiene mayor amor que éste: dar la vida por los amigos (Juan 15:13, NVI).

Les preguntamos mucho a nuestros policías.

No debemos pedir a nuestros oficiales que cumplan con sus responsabilidades sin el poder que proviene de la fe. Sí, queremos que nuestros agentes de policía resistan las pruebas que enfrentan. Pero superar la adversidad no debería ser su objetivo ni el nuestro. Las investigaciones han demostrado durante mucho tiempo que tener niveles más altos de creencias y prácticas religiosas se asocia con una mejor salud mental. Para inscribirse Psicología hoyEl Dr. Rob Whitley descubrió que estas personas tienen menos probabilidades de sufrir depresión, ansiedad, abuso de sustancias y conductas suicidas.

El director ejecutivo de la Alianza Nacional de Salud Mental (NAMI), Daniel Gillison, Jr., también ha enfatizado la intersección de la fe y la salud mental. Señaló: «La fe puede ayudarnos de muchas maneras que los tratamientos tradicionales no pueden. La fe es algo poderoso.” Explicó además: «La fe puede ayudarnos a comprender nuestro sufrimiento. La fe puede darnos la fuerza para perseverar a través de las dificultades. La fe puede ayudarnos a conectarnos con una comunidad que se preocupa».

Su fe fortalece el bienestar de quienes trabajan en el cumplimiento de la ley. Está claro que toda la comunidad se beneficia de unos agentes de policía sanos y emocionalmente estables. Nuestras comunidades son más fuertes y seguras cuando nuestros agentes de policía soportan la adversidad, la aceptan y emergen más fuertes, con un sentido renovado de fe y propósito.

recibiendo el regalo

El rabino Moshe Wolf, capellán de la policía de Chicago, señaló que «Sin fe la vida es dura». En respuesta, anima a los oficiales a orar. «Si necesitas algo, pídeselo a Dios. Si no lo necesitas, gracias a Dios».

Como comunidad también debemos orar. Debemos orar por nuestros policías y que sigan encontrando fortaleza en su fe. También debemos orar para agradecer a Dios por el regalo que nos dan los policías con fe.

En este tiempo de dar regalos, también podemos recibir con gratitud el regalo de la fe dentro de la policía. Las escrituras cristianas instruyen: “Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9, NVI). Esa bendición beneficia bien a nuestras comunidades.

Con ese espíritu: Feliz Navidad. «Dios nos bendiga. A todos».

Este artículo apareció originalmente en Secure 1776. Se comparte con permiso.