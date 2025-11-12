BRI distribuye cientos de ambulancias en toda Indonesia

Yakarta (ANTARA) – En línea con el impulso del Día Nacional de la Salud 2025, que se celebra cada año el 12 de noviembre, BRI continúa fortaleciendo su compromiso de apoyar la distribución equitativa de la infraestructura de salud a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) de BRI Peduli.

Una expresión concreta de este compromiso es la distribución de asistencia de ambulancias a varias instituciones sanitarias en toda Indonesia.

En los últimos tres años, BRI Peduli ha distribuido 637 unidades de ambulancia a diversos centros de salud, como centros de salud comunitarios, clínicas y hospitales regionales en toda Indonesia. En particular, para 2025, el número de ambulancias distribuidas por BRI Peduli se registrará en 200 unidades.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que la distribución de la asistencia de ambulancia BRI Peduli no solo ampliará el alcance de los servicios de salud, sino que también garantizará que las personas en diversas áreas, especialmente en áreas remotas, puedan acceder a la atención de emergencia de manera rápida y oportuna.

«Las ambulancias desempeñan un papel crucial en el sistema de salud. Este vehículo es la primera línea de acción para que el personal médico brinde atención de emergencia a los pacientes antes de que lleguen al hospital», dijo.

«Por lo tanto, la distribución de asistencia de ambulancia por parte de BRI Peduli es significativa no sólo como la provisión de instalaciones físicas, sino también como una expresión concreta de atención a la humanidad y apoyo al desempeño del personal médico que está a la vanguardia en el tratamiento de pacientes de emergencia», añadió.

La distribución de esta ayuda es también una forma concreta del compromiso de la BRI de fortalecer la resiliencia del sistema nacional de salud. En el futuro, la BRI seguirá desempeñando un papel estratégico en la construcción de un acceso inclusivo a los servicios de salud y el fortalecimiento de la calidad de vida del pueblo indonesio.

Dhanny también enfatizó que la distribución de la asistencia de BRI Peduli está en línea con el compromiso de la compañía de apoyar el punto 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es decir, buena salud y bienestar, y de apoyar a Asta Cita del gobierno en la creación de una nación sana, inteligente y poderosa.

En otra ocasión, el director de RSU Aisyiyah Muntilan, Java Central, Dr. Dwi Ambarwati, MARS, como beneficiario de la asistencia de ambulancia de BRI Peduli, admitió que la presencia de ambulancias de BRI Peduli ha ayudado a los trabajadores de la salud a realizar de inmediato operaciones de rescate iniciales y ha aumentado las posibilidades de seguridad del paciente en situaciones críticas.

Además, la presencia de ambulancias también respalda el desempeño del personal médico de Aisyiyah Muntilan RSU, que está a la vanguardia en el tratamiento de pacientes de emergencia.

«Gracias por la asistencia de BRI Peduli a RSU Aisyiyah Muntilan. Esta asistencia realmente nos ayuda a aumentar las instalaciones de servicio tanto para derivaciones internas como externas en el Hospital Aisyiyah Muntilan. Este también es un ejemplo de verdadera colaboración en los esfuerzos por lograr equidad en salud y mejores servicios de atención médica para la comunidad», agregó.

Las ambulancias distribuidas por BRI Peduli están equipadas con equipos médicos de emergencia estándar adaptados a las necesidades del terreno. Estas instalaciones permiten a los trabajadores sanitarios realizar de forma inmediata las primeras acciones de rescate y aumentar las posibilidades de seguridad del paciente en situaciones críticas.