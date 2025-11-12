Por qué Mary Earps fue abucheada por el PSG en medio de sentimientos encontrados entre los fanáticos del Manchester United

Man Utd juega contra el PSG en Old Trafford en su primer partido de la Liga de Campeones en el Theatre of Dreams.

Mary Earps regresa a Old Trafford esta noche cuando el PSG se enfrenta al Manchester United. (Imagen: Molly Darlington/Getty Images)

La ex portera del Manchester United e Inglaterra, Mary Earps, fue vitoreada por los aficionados mientras caminaba hacia el campo para el calentamiento del Paris Saint-Germain, antes de que la portera fuera sometida a algunos abucheos durante las primeras etapas del partido de la Liga de Campeones.

Earps regresó a Old Trafford por primera vez esta noche después de dejar el club por los parisinos, en junio de 2024. La joven de 32 años ha sido noticia en las últimas semanas tras la publicación de su libro; «Todo incluido».

Un extracto de ese libro causó controversia cuando habló de una conversación que tuvo con la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, sobre la estrella del Chelsea, Hannah Hampton. El libro afirmaba que Earps criticó al portero, que ayudó a Inglaterra a ganar la Eurocopa 2025, antes del torneo.

Earps afirmó que Hampton fue «perturbador y poco confiable» durante la Eurocopa 2022 y se dice que le dijo a Wiegman que el entrenador holandés estaba «recompensando el mal comportamiento» al llamar al jugador de 24 años después. Estas acusaciones encontraron una reacción violenta por parte de los fanáticos de Inglaterra y desde entonces, Earps se ha pronunciado para defender sus comentarios.

En una declaración en Instagram después de la reacción, Earps dijo: «No es fácil ser tan vulnerable y abierto como lo he sido en el libro, y también entiendo que mi honestidad y crudeza dividirán la opinión. Está bien, todos tienen derecho a sentir lo que sienten y lo respeto».

Antes del partido, la portera admitió que esperaba una fría recepción en Old Trafford. Eso no fue lo que ocurrió esa noche, al menos antes del partido, pero Earps fue abucheada la primera vez que tocó el balón.

«Probablemente espero un poco de aplausos», dijo. ‘Espero que sea un poquito, pero también podría ser mucho.

«Algunos aficionados han venido a apoyarme en el PSG, pero el United es su equipo número uno. Lo entiendo».

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que abuchearan a Earps, el entrenador del United, Marc Skinner, también tomó medidas para evitar cualquier posible mala voluntad hacia su exjugador. “En el fondo, sé que Mary es una buena persona”, dijo.

«Estoy seguro de que parte de la publicación de un libro también consiste en sacar a relucir temas controvertidos que ayudarán a venderlo. Sé que ella tiene que defender eso públicamente.

‘Sabiendo qué tipo de persona es, estoy seguro de que enfrentará críticas que no le agradarán. Es parte de la otra cara de la publicación de un libro.

“Pero ella es una gran persona, realmente no necesito decir eso.

«Espero que la gente se mantenga firme con las críticas, pero estoy seguro de que Mary comprende la situación en la que se ha metido.

«Está en una plataforma donde la gente está interesada en lo que dice, así que eso es un mérito para ella y su arduo trabajo. El portero que teníamos al principio y el que se fue no era la misma persona. Ella se transformó».

Una vez que suene el silbato esta noche, Earps espera que su actuación no haga tan felices a los aficionados locales. El United llegó al partido con dos victorias en dos partidos de la Liga de Campeones, mientras que el PSG aún no ha sumado un punto esta temporada.