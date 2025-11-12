BI Boss predice que la economía de RI crecerá un 5,3 por ciento en 2026, consulte los indicadores

Jacarta – Gobernador Banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo Dijo que actualmente las condiciones económicas globales continúan empeorando, lo que significa que se espera que algunos aspectos de la incertidumbre global continúen en 2026.

Por lo tanto, en la reunión de trabajo de BI con la Comisión XI de la RPD, Perry también estimó que el crecimiento economía A nivel nacional en 2026 solo alcanzará el 5,33 por ciento, o menos que el objetivo. gobierno que fue del 5,4 por ciento.

«Así que nuestra estimación de crecimiento económico en 2026 es del 5,33 por ciento, después de tener en cuenta aspectos del declive económico mundial, incluso de los principales socios trabajadores», dijo Perry, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Gobernador de BI, Perry Warjiyo

Añadió que otra consideración para la proyección del crecimiento económico en 2026 también se basa en una serie de medidas adoptadas por BI para apoyar y alentar la economía nacional mediante la reducción de las tasas de interés.

Estos esfuerzos también serán armonizados por el Banco Central a través de otras estrategias, como expandir la liquidez monetaria y proporcionar incentivos de liquidez macroprudenciales.

«Entonces el programa monetario es cuánto podemos comprar SBN en el mercado secundario», dijo.

Tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense

Por otro lado, Perry cree que el objetivo de crecimiento económico del 5,4 por ciento anunciado por el gobierno todavía se puede alcanzar el próximo año. Siempre y cuando el proceso de gasto presupuestario tanto por parte del gobierno central como de los gobiernos regionales también pueda realizarse rápidamente.

«Sin embargo, vemos la posibilidad de que también sea del 5,4 por ciento, siempre que se acelere la realización del gasto fiscal por parte del presupuesto estatal», dijo Perry.

En cuanto al tipo de cambio rupia En 2026, continuó Perry, BI estima que estará en el rango de 16.430 IDR por dólar estadounidense. Esta posición es inferior al movimiento medio estimado del tipo de cambio hasta finales de 2025, que se prevé que sea del nivel de 16.440 IDR por dólar estadounidense.

Destacó que la estimación sobre el tipo de cambio de la rupia sigue siendo realista, teniendo en cuenta la incertidumbre económica global y el compromiso de BI de mantener la estabilidad en el tipo de cambio de la rupia mediante la intervención en el mercado a plazo sin entrega (NDF) y el mercado al contado.

«El tipo de cambio promedio de la rupia es de 16.430 IDR (por dólar estadounidense), casi lo mismo que el pronóstico de 16.440 IDR. Porque las condiciones globales en 2026 todavía son de alta volatilidad y el riesgo de flujos de capital al extranjero sigue siendo grande», dijo.