Anindya Bakrie revela la estrategia de Kadin para que RI atraiga inversiones y comercio en el WEF 2026

Jacarta – La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia garantiza pleno apoyo a la agenda del gobierno en el Foro Económico Mundial (FEM) Davos 2026. Porque es un impulso estratégico para promover inversión Y comercio Indonesia en el escenario mundial.

Presidente Mujer Indonesia, Anindya BakrieDijo que los preparativos para Davos se estaban llevando a cabo junto con el Ministerio de Inversiones y el director general de Danantara, Rosan Roeslani, como responsable del encargo técnico. Este foro económico global reúne a más de 3.000 líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, activistas, académicos e instituciones internacionales.

«De hecho, lo primero que se ve es el Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, todo esto está bajo el liderazgo del Ministerio de Inversiones y también del CEO de Danantara», dijo Anindya después de la reunión diaria de gestión en Menara Kadin, Yakarta, citado el sábado 10 de enero de 2026.

Según Anindya, Davos es un evento de diplomacia económica eficaz para promover la inversión indonesia. «Porque Davos es un muy buen evento para promover la inversión y también, en cierta medida, el comercio. Bueno, Kadin está ciertamente muy entusiasmado por apoyar al Ministerio de Inversiones y, por supuesto, al gobierno en este contexto», dijo Anindya.

Está previsto que el presidente Prabowo Subianto pronuncie un discurso en el foro plenario. Según él, este es también un impulso importante para la promoción de la inversión y el comercio de Indonesia.

«Bueno, lo que sabemos por supuesto todavía está líquido, que el 22 (de enero) el Presidente pronunciará un discurso en el plenario, en el pleno. Entonces es similar a las Naciones Unidas para los diplomáticos, ahora esto es para los empresarios», dijo.

El día anterior, Indonesia celebrará una Noche Indonesia que está diseñada como un evento promocional dirigido directamente a los responsables de las políticas empresariales globales.

«Bueno, el día 21, la noche anterior hay una Noche Indonesia que será muy animada y los que vendrán serán los tomadores de decisiones en materia de inversión y comercio. Así que Kadin es el coanfitrión junto con Danantara bajo el liderazgo del Ministerio de Inversiones», explicó.

Además de garantizar la promoción, Kadin también alentó a la delegación indonesia a participar activamente en varias sesiones del congreso del FEM. «Así, en Kadin también nos aseguramos de que los presentes puedan hablar en los eventos del congreso, para que podamos transmitir nuestras ideas. Así como el gobierno transmitió sus ideas en Davos», afirmó.