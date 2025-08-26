Bpjamsostek Purwokerto invita a un mensajero en Banyumas a seguir el Seguro Social

PURWOKERTO (Antara) – La Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJ) de la mano de obra o la sucursal BPJamsostek Purwokerto invita a los correos, en particular los socios de los conductores de servicios de alimentos y bebidas en la región de Banyumas, Java Central, para protegerse con el empleo con el empleo).

Jefe de BPJamsostek Purwokerto Branch Muhammad Ramdhoni en Purwokerto, Banyumas Regency, dijo el martes que el Courier era un freelance o no un receptor salarial (BPU) que corrió el riesgo de hacer su trabajo, por lo que realmente tuvieron que equiparse con la protección de Jam Sostek.

Es por eso que su partido socializa los beneficios del programa BPJS de trabajo para los trabajadores del segmento de BPU, al que asistieron alrededor de 50 correos, uno de los servicios de informes de alimentos y bebidas en la región de Banyumas la semana pasada.

«El Programa de Seguridad Social del Empleo BPJS no es solo para empleados formales o destinatarios salariales (PU), sino también para empleados informales (BPU) como los correos», dijo.

Al convertirse en participante en BPJ de BPU, dijo, el mensajero que es un empleado informal tiene derecho a obtener solo los beneficios del Programa de Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) y Death Insurance (JKM) al pagar una contribución de RP16,800 al mes.

Si desea obtener una ventaja adicional del Programa de Seguro de la Viejo (JHT), dijo, es suficiente agregar una contribución de RP. 20 mil al mes.

«Entonces, si siguen tres programas, solo pagan Rp36,800 al mes», dijo.

Según él, los beneficios obtuvieron la atención ilimitada de los participantes hasta que se curaron para los empleados que tienen accidentes laborales de acuerdo con indicaciones médicas.

Además, durante el tiempo de recuperación, los participantes también obtuvieron sanciones temporales (STMB) del 100 por ciento de los salarios que han informado que recuperan los primeros 12 meses y el 50 por ciento para el mes siguiente.

Si mueres por un accidente laboral, los herederos tienen derecho a una compensación de salarios informados 48 veces. Sin embargo, si murió, no por un accidente laboral, el reembolso proporcionado fue de 42 millones de IDR.

«Los participantes también se benefician de la compensación de la exposición para dos niños, desde el jardín de infantes hasta las instituciones terciarias con un total de RP174 millones», dijo Ramdhoni.

Con respecto al programa JHT, dijo, los beneficios en forma de efectivo recibido por la vida del personal después de que ya no hayan trabajado, por lo que se puede comparar con los ahorros para la vejez.

Esperaba que la socialización pudiera aumentar la conciencia de los correos socios en Banyumas para obtener la importancia de proteger la seguridad social e inmediatamente registrado como BPJs que trabajan en los BPJ.

En una ocasión separada, el coordinador de la región de Banyumas Rivano afirmó que la región de Banyumas Rivano afirmó apoyar los esfuerzos de protección para los socios para ordenar alimentos y bebidas a través de Jamsostek.

«Los correos socios realmente necesitan tal protección, especialmente si hay un incidente de accidente al enviar pedidos a los compradores. Es por eso que les animo a registrar inmediatamente el trabajo de BPJ», dijo.

Leer también: el presidente Pabowo designó a Pramudya Iriawan se convierte en el director del trabajador de BPJS