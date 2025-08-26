Man City tiene solo cuatro ciertos titulares contra Brighton

Manchester City fue derrotado el sábado por Tottenham en la Premier League y quedó impresionado por el día inaugural contra los lobos

Pep Guardiola tiene diferentes llamadas de selección para liderar el juego de Manchester City con Brighton

Manchester City comenzó la temporada con una gran cantidad de aspectos positivos en Wolves, pero la derrota del fin de semana contra el Tottenham significa que los Blues ahora tienen una serie de preguntas de selección.

Algunos de los que comenzaron en Molineux no pudieron seguir sus excelentes versiones contra los espuelas. Pep Guardiola hizo solo dos cambios en su XI para la derrota de Etihad, pero pudo hacer mucho más este fin de semana para el viaje a Brighton.

City ha demostrado solo cuatro ciertos titulares antes del partido con la pregunta que comienza en Doel y en las posiciones avanzadas del centro del campo, mientras que las noticias personales influirán en la línea de fondo.

James Trafford consiguió el visto bueno en el gol contra Tottenham, pero sufrió una tarde mala y fue culpa del segundo gol. Ederson está en forma nuevamente y estaba en el sofá la última vez y el brasileño podría regresar, pero los enlaces de transferencia continúan existiendo y el jugador de 32 años puede que ni siquiera sea un jugador de la ciudad que llega el fin de semana.

Cuando se vaya, el Blues se moverá para el tapón del PSG Gianluigi Donnarumma. Es una trama fascinante para jugar durante las últimas semanas de la ventana y significa que hay mucha incertidumbre sobre la posición.

En la parte posterior, John Stones y Ruben Dias probablemente continuarán su asociación, especialmente dada la lesión de Rayan Ait-Nouri. Si el argelino se vuelve adecuado para el comienzo, Josko Gvardiol, que aún no ha aparecido esta temporada debido a su propia lesión, vendría en el medio de la defensa, pero el croata aún puede ser necesario a la izquierda.

Por otro lado, Rico Lewis ha recibido el asentimiento hasta ahora, pero luchó contra los Spurs que había causado una impresión en Wolves y Matheus Nunes verá un comienzo.

Más adelante, Tijjani Reijnders y Erling Haaland son quizás los únicos dos titulares particulares con signos de interrogación en otros lugares.

Nico González no está completamente convencido en el medio del parque y Rodri asumirá el papel cuando esté completamente en forma, pero no es un titular definitivo, mientras que la ciudad gestiona su regreso a la aptitud física.

City tiene una vergüenza de riqueza sobre las tres posiciones de ataque, pero tal vez no hay selección clavada.

Phil Foden vuelve a estar en forma y sin duda será una opción a largo plazo. Jeremy Doku y Oscar Bobb han ganado el visto bueno en los dos primeros juegos, pero Foden y Omar Marmoush se centrarán en los lugares iniciales.

Bernardo Silva es un capitán del club y podría regresar ya que Rayan Cherki tuvo dificultades para influir en el juego en su primer inicio. Y eso no se llama Ilkay Gundogan, quien también podría irse esta semana, y Nico O’Reilly.

Hay suficiente para que PEP piense.

