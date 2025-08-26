Ed Raids Ex-Delhi Min Saurabh Bharadwaj.







La Dirección de Cumplimiento de la Agencia de Probas realizó una redada en AAPA Jefe de la Unidad de Delhi y ex Ministro de Salud del Gobierno de Delhi el martes 26 de agosto. La redada en el lugar del ex ministro de Delhi se ha llevado a cabo sobre una supuesta ‘estafa’ para construir hospitales en toda la capital.

Mientras criticaba al partido de la oposición, el presidente de Delhi BJP, Virendra Sachdeva, en una declaración de video dijo que «el gobierno de AAP en Delhi estuvo involucrado en la» estafa «en la construcción de hospitales y la compra de medicamentos y equipos. Una investigación sobre la» estafa «en la compra de medicamentos ya está siendo realizada por la oficina anticorrupción, como la agencia de noticias PTI.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Agencia de investigación Dirección de cumplimiento (ed) Está buscando en las instalaciones de Bharadwaj y algunos contratistas privados como parte de una investigación de lavado de dinero. La agencia de investigación se refiere a que el ex ministro de Delhi y sus aliados se han relacionado con una supuesta estafa en proyectos de infraestructura de salud durante el gobierno anterior de AAP en Delhi.

Los informes de la agencia de noticias PTI también sugieren que hay al menos 13 ubicaciones en la Región de la Capital Nacional que están siendo buscadas bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero sobre los malos de fondos para construir hospitales gubernamentales.

El líder de BJP, al abordar el tema, también dijo que «lo hemos dicho antes también que el gobierno anterior de AAP lideró por Arvind Kejriwal Saqueado Delhi a través de estafas. Ahora la fiesta está tratando de engañar a las personas en otros estados «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Señalando la incompetencia del gobierno anterior bajo el liderazgo del Partido Aam Aadmi, varios líderes de BJP expresaron que las redadas de DE contra Bharadwaj han expuesto la «estafa médica» bajo el gobierno anterior de AAP.

Además, Delhi BJP MLA Harish Khurana alegó que el gobierno de AAP pagó facturas de los contratistas, a pesar de que no se realizó ningún trabajo en el terreno para la construcción de hospitales.

La investigación de ED contra Bharadwaj proviene de un FIR registrado por Delhi. Rama anticorrupción (ACB) en junio.

Anteriormente, la Oficina de Anticorrupción también había reservado Bharadwaj, su colega del partido y ex ministro de salud Satyendar Jain, contratistas privados y funcionarios del gobierno desconocidos por presunta corrupción en proyectos de infraestructura de salud por parte del antiguo gobierno de AAP.

Mientras respondía a los comentarios de BJP, AAP dijo el martes que las redadas contra Bharadwaj fueron un intento de desviar la atención de las preguntas que se plantean sobre el título del primer ministro Narendra Modi y que el caso contra el líder del partido era falso.

(Con entradas de PTI)





