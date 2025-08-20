Blora DPRD fomenta el control de los pozos de las personas después del fuego

BLORA (Antara) – El Consejo Representativo Regional (DPRD) de Blora Regency, Java Central, alienta la coordinación más estrecha entre el gobierno de Blora Regency, Ptamina y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a competir ilegal Putten.

«Este paso debe tomarse inmediatamente después del incidente del incendio de la gente en Hamlet Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, en el que tres personas murieron y otras dos heridas», dijo el presidente del comité de DPRD Blora Supardi sobre la línea de la ubicación de los refugiados en Blora.

Además, dijo, el incidente también obligó a cientos de residentes a evacuar debido al impacto del incendio.

Él dijo que la tragedia se convirtió en una lección valiosa para que el gobierno y la comunidad fueran más cuidadosos en la gestión de las fuentes de petróleo de las personas.

«Los métodos de perforación que no están de acuerdo con los estándares de seguridad deben ser disciplinados de inmediato para que ya no lleven a las víctimas», dijo.

Además, también espera que todas las partes se sienten juntas para encontrar las mejores soluciones, incluida la disposición de los pozos de las personas que son más seguras para los mineros y el medio ambiente.

Además, el Consejo enfatizó la importancia de hacer regulaciones que eligieron la seguridad de la comunidad sin ignorar el lado económico de los ciudadanos.

Como una forma de preocupación, el DPRD Blora también difundió la ayuda logística a los residentes que huyeron en el puesto de emergencia de Gandu Village. La ayuda es en forma de arroz, fideos instantáneos, agua mineral, para las necesidades de los niños que son recibidos directamente por representantes de los residentes.

«Esperamos que no se repitan casos similares. El DPRD está listo para supervisar las regulaciones y las medidas de política a favor de la comunidad», dijo.

El dedo, uno de los habitantes afectados por el aceite de Volksolie, dio la bienvenida a la preocupación del DPD Blora que bajó inmediatamente de inmediato.

«Gracias por la ayuda logística. Esperemos que el gobierno local pueda, junto con el DPRD, ofrecer más ayuda a las familias de las víctimas y a las personas que pierden sus recursos de existencia debido a la quema de fuentes de petróleo», esperaba.

