Pep Guardiola ha regresado al Manchester City con energía y no excluye para firmar una extensión de contrato.

Pep Guardiola en Wolven

Pep Guardiola le ha dicho a los fanáticos del Manchester City exactamente qué escuchar sobre su futuro. Con todos los demás dirigidos a cuándo el entrenador dejará su trabajo en Etihad, Guardiola ha sugerido que puede firmar una extensión de contrato diferente.

«Tengo dos años más, tal vez extienda otros dos años. Así que la pregunta es cuándo me detendré este año o en dos años, o en cuatro años, me tomaré un descanso. Pero ahora me sentiría bien, diría», dijo a los hombres en Blazers.

«El equipo me da buenas vibraciones, comenzando con el [Club] Copa del Mundo en los Estados Unidos. Hicimos algo allí. Vi algo que me gustó que me perdí la temporada pasada.

«Las sesiones de entrenamiento, el lenguaje corporal, los detalles, llegan a tiempo, al (corriendo) hacia atrás, cómo defendemos los lanzamientos, cosas estúpidas que te das cuenta de que el equipo está allí. Y eso nos ayudará, creo, más consistentes que la temporada pasada».

El blues, por supuesto, sería aficionado si Guardiola se inscribía durante otros dos años y se quedaba hasta 2029. Ya están increíblemente en la décima temporada con el mejor gerente en el fútbol mundial que estaba a cargo de su equipo, por lo que tres más los llevarían a Dreamland.

Pero incluso si solo tienen dos años, o incluso otro año y se va el próximo verano, Guardiola habla como un hombre con su mojo. No puede decir cuándo volverá a perderlo, pero el gerente ha regresado de sus vacaciones de verano con la nueva energía y el objetivo que le ha traído tanto éxito.

Es normal que dudes sobre el futuro de Guardiola en los meses de verano. Incluso si ha sido un año exitoso, el gerente está tan vacío de todo lo que ha hecho para que esto suceda que puede sonar como si estuviera listo.

La temporada pasada fue especialmente curiosa cuando el entrenador firmó un nuevo contrato semanas en una tormenta que duró meses en Etihad, lo que resultó en su temporada más difícil en Manchester hasta ahora. Durante años, muchos se habían preguntado cuándo Guardiolas Brand finalmente se agotó, y por primera vez le sucedió a su equipo.

El cambio importante en el equipo de juego planteó naturalmente más preguntas sobre cuánto le gustaría tener un papel de Guardiola en la reconstrucción, y los comentarios que hizo en el verano que ciertamente tomó un descanso de fútbol después de que la ciudad fortaleció la vida que el juego sale de él. Sin embargo, continúa viviendo porque el fútbol todavía lo vigila y su energía fue notada este verano por jugadores y empleados.

Los fanáticos de la ciudad no tienen que saber cuánto tiempo tendrán Guardiola en su club, solo tienen que saber que todavía tiene el fuego para ser el mejor que existe. Ya sea que tome uno, dos o cuatro años, el punto es que ahora es si quieren recuperar su título de la Premier League.

—

