Blora DPRD admite la gestión de 4,134 Oude Putten

Blora (Antara) – Blora Regency DPRD, Central Java, apoya la política central que ofrece oportunidades para las empresas regionales (BUMD), cooperativas y micro empresas pequeñas y medianas (MIPYME) para participar en la gestión de 4,134 viejos pozos para la prosperidad de las personas y el aumento de los ingresos locales.

«Por supuesto, en su gestión, la atención tiene que prestar atención a los aspectos de la seguridad, la sostenibilidad y el buen gobierno. Entre otras cosas en la gestión de residuos para no contaminar el medio ambiente, especialmente en las áreas agrícolas», dijo el presidente de la B Blora Jayadi en Blora, el viernes.

Además, dijo, la contaminación de las fuentes de agua puede hacer que las plantas mueran, aunque hasta ahora no ha habido contaminación.

Jayadi fue un ejemplo de gestión en Ledok, se consideró razonable debido al impacto mínimo en el medio ambiente, acompañado de las contribuciones de los mineros a la mejora de la carretera y la asistencia social.

Hizo hincapié en que los resultados de la gerencia deberían ofrecer beneficios directos a las pequeñas comunidades, y alentar el mecanismo para compartir los resultados entre los mineros, la Agencia de Gestión de la Energía (BPE) y el gobierno de la aldea/distrito están aclarados.

BPE como BUMD se considera estratégico para administrar el antiguo Putten porque el potencial de ingresos locales (PAD) será mayor.

Old Putten puede gestionar las oportunidades en Blora Regency, dijo, después de emitir la regulación del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) número 14 de 2025 con respecto a la cooperación en la gestión de las áreas de trabajo para aumentar la producción de petróleo y gas.

Sin embargo, dijo, según las reglas, las cooperativas de los mineros también pueden colaborar directamente con Pertamina.

«Actualmente se están preparando varias cooperativas, incluido el plan para formar una cooperativa», agregó.

Mientras tanto, jefe de la economía y la sección SDA de la Secretaría Regional de Blora Pujariano, que había recomendado a su partido 4.134 pozos en 37 aldeas en 14 subdistritos para ser administrados por tres elementos, a saber, Bumd Blora Energi, Blora Migasme).

La recomendación, dijo, se presentaría al gobernador de Java Central para el proceso de permiso. Posteriormente, fue seguido por un equipo conjunto del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, SKK Migas, Pertamina, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Provincial, el Gobierno de la Regencia y los Oficiales de Control de Control legales.

«El gobierno de Blora Regency es optimista de que este programa no solo aumentará la producción de petróleo y gas, sino que también absorberá el trabajo, estimulará la economía local y retendrá la armonía social», dijo.