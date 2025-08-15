Man United involucrado en el gran giro de transferencia, mientras que surge la ‘oportunidad de intercambio de intercambio de Liverpool’

Manchester United está vinculado a un nuevo objetivo en el mediocampo después de la preocupación reportada por la valoración de Carlos Baleba de Brighton, pero sus planes pueden ser influenciados por las transferencias de otros clubes

Manchester United -Manager Ruben Amorim está vinculado a un nuevo objetivo en el centro del campo (Imagen: Rich Von Biberstein/Icon Sportswire a través de Getty Images)

Los planes de Manchester United para dirigir el Adam Wharton de Crystal Palace pueden verse influenciados por los movimientos de sus rivales en el mercado de transferencias.

El lado de Ruben Amorim sopesan los movimientos para los goles del centro del campo después de firmar a tres atacantes este verano. El delantero Benjamin Sesko pudo liderar un nuevo ataque del United, flanqueado por el colega, los novatos Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

United tiene interés en Brighton -Midfielder Carlos Baleba, pero se dice que el precio inicial de las gaviotas de alrededor de £ 100 millones alentó al club a considerar la estrella de Palace Wharton como una alternativa. Desafortunadamente, la esperanza del club de cerrar un trato para Wharton podría descansar en el futuro de los otros jugadores estrella de Palace, Marc Guehi y Ebeeechi Eze.

El Independent ha informado que United Wharton se ha identificado como una alternativa a Baleba porque el precio de este último es de más de £ 100 millones. Sin embargo, se dice que las Águilas pueden exigir aún más para Wharton si participan en el dúo inglés Guehi y Eze.

Guehi es buscado por Liverpool para fortalecer las opciones defensivas de Arne Slot. El jugador de 25 años se encuentra en el último año de su contrato y el Liverpool quiere firmar el medio por £ 35 millones, mientras que se supone que Palace exige £ 40 millones.

Sin embargo, la situación de Guehi puede complicarse aún más por el interés de Palace en el mediocampista Harvey Elliott, quien aprecia el Liverpool por el mismo precio. El Sun afirma que la posibilidad de un acuerdo de intercambio en el que Guehi está involucrado y Elliott no es excluida, lo que dificultaría la esperanza de que United acuerde un acuerdo para Wharton.

Según los informes, el Manchester United ha identificado a Adam Wharton como un objetivo alternativo (Imagen: Chris Brunskill/Fantassta/Getty Images)

Había habido la esperanza de que Guehi pudiera quedarse en el Palacio esta temporada, lo que puede significar que los Eagles habrían estado más abiertos a escuchar ofertas para Wharton. Sin embargo, el club no está dispuesto a ver al defensor irse gratis el próximo verano. Su interés en Elliott le da a Liverpool la oportunidad de cerrar un acuerdo de intercambio después de su primera oferta para el medio detrás, estaría muy por debajo de la valoración del palacio.

Después de la ganancia del escudo comunitario del club el fin de semana pasado, el presidente del Palacio, Steve Parrish, dijo: «Los jugadores van y vienen en clubes de fútbol, ya sabes, quiero decir, es un ciclo de vida, no? Espero que sigan allí. Eso es lo que quiero, pero ya veremos».

Mientras tanto, se dice que Palace está considerando un movimiento para Elliott como un posible reemplazo para Eze, quien ha atraído el interés de Arsenal y Tottenham Hotspur. El talismán de Palace tiene una cláusula de liberación de £ 68 millones que se dice que finaliza el viernes.

Si Palace solo pierde uno de Eze o Guehi, el club puede entretener ofertas para Wharton. Pero si Guehi y Eze se van, serán reacios a negociar Wharton y estarán en una posición financiera sólida si se reciben los costos de la pareja. El jugador de 21 años ha obtenido muchos cumplidos desde que estaba en Selhurst Park de Blackburn Rovers de Blackburn Rovers en Selhurst Park en febrero de 2024, aunque su temporada fue perturbada por las lesiones en el período anterior, lo que lo limitó a 20 juegos de liga.

Carlos Baleba ha marcado cuatro goles en 77 juegos para Brighton en todas las competiciones (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

El centrocampista defensivo es tan antiguo como Baleba, que está impresionado por la parte superior de la misma manera desde que llegó a Brighton desde Lille hace dos años. Su gerente, Fabian Hurzeler, destruyó la preocupación de que Baleba estaba listo para abandonar el club después de haber perdido el amistoso de Brighton contra Wolfsburg debido a una pequeña lesión en la rodilla.

«Entrenó hoy, se entrenó ayer», dijo Hurzeler. «Así que no queremos correr riesgos, pero él volverá».

United desea mejorar sus opciones en el mediocampo antes de la próxima campaña. Amorim se basó principalmente en Manuel Ugarte, Casemiro y Kobbie Mainoo en Center-Midfield la temporada pasada.

