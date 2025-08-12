BAZNAS ROLLE LA SEMANA DE AUTIDAD SOCIAL DESDE 2025 Ayuda a los estudiantes pobres

JEPARA (Antara): la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) por Jepara Regency, Central Java, ha vuelto a lanzar el programa de la Semana de la Atención Social (PPP) 2025 que se planificaría del 15 al 21 de septiembre de 2025 como un intento de recaudar dinero para ayudar a los estudiantes.

«Este PPP es un programa educativo y la promoción de la atención social para los estudiantes en diferentes niveles de educación. Este programa se llevó a cabo desde 2010 y se detuvo en 2020-2021 debido a Pandemi y se ha celebrado nuevamente desde 2022», dijo el presidente de los Baznas Jepara Sholih Regency durante una audiencia con el regente de Jeparardo, el martes.

Espera que el programa pueda promover la preocupación de los estudiantes por sus pobres amigos, de modo que se espera que se convierta en una comunidad que tenga una mente social alta.

Más tarde, dijo, a PPP asistirá a los estudiantes de la capacitación de Kindergarten, Elementary, Junior High, High School/Vocational en la escuela secundaria, a las instituciones terciarias. Mientras que la cantidad de limosnas se determina en las fases, comenzando con RP1,000 para estudiantes de jardín de infantes.

«En 2024, el programa PPP logró recaudar dinero a Rp1.4 mil millones. No menos del 50 por ciento de los fondos fueron enviados de regreso a las escuelas para ser distribuidos a estudiantes desfavorecidos», dijo.

Mientras tanto, el regente de Jpara Witiaso Utomo apreció la iniciativa de Jepara Baznas y expresó su apoyo a PPS 2025. Este programa también está de acuerdo con los esfuerzos del gobierno local en el bienestar de la comunidad justa.

«En el momento de la declaración, pedí que me realizaran en las escuelas en áreas remotas o en la mayoría de los receptores de ayuda, de modo que se sintiera realmente la presencia del gobierno y Baznes», dijo.

También dedicó a las agencias relacionadas para ofrecer pleno apoyo, de modo que el financiamiento de este año puede aumentar y lograr más beneficiarios.

«No importa cuánto el aumento sea bueno, porque muestra la atención social que también aumenta», dijo.

Además de las escuelas públicas, PPP también se llevará a cabo en Madrasas bajo los auspicios del Ministerio de Religión.

Lea también: 395 atletas animan el «Atleta» Jepara Red and White Karate Championship «