Alejandro Garnacho puede darle a Carlos Baleba Perfect Man United como regalo si se completan las transferencias

Las noticias más recientes sobre la transferencia del Manchester United mientras continúan siguiendo un acuerdo para Carlos Baleba.

Manchester United permanece conectado a un movimiento para Carlos Baleba. (Imagen: (Foto de James Marsh/Rex/Shutterstock))

Alejandro Garnacho, que se une al Chelsea con un acuerdo permanente, puede ayudar al Manchester United a financiar una inmersión en Carlos Baleba y también darle al centrocampista un regalo hecho de sueños.

El argentino es uno de los cuatro atacantes que se espera que abandonen Old Trafford este verano, junto a Jadon Sancho y Antony, a lo que Marcus Rashford ya se ha unido a Barcelona en préstamo. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko han sido tomados para formar el nuevo ataque de Ruben Amorim.

Con el total gastado, incluidos los complementos, en esas tres adiciones que pueden alcanzar £ 200 millones, vender jugadores es la prioridad obvia para United. La licencia de Rasmus Hojlund también se espera con Deporte para hombres Informando esta semana que ahora está abierto a la posibilidad de convertirse en miembro de AC Milan.

A pesar del hecho de que parece que la mayoría de sus resultados estarán prestados, United hace un ambicioso intento de firmar a Baleba. Brighton y Hove Albion tienen una historia de excavar piedras preciosas, como Moisés Caicedo, Marc Cucurella y Joao Pedro, quienes se convirtieron en miembros del Chelsea, solo unos pocos que fueron vendidos por enormes ganancias.

Hace solo dos años, el Camerún Internacional llegó a Brighton desde Lille por £ 23.2 millones y las gaviotas parecen exigir casi cinco veces para vender.

Baleba parece estar abierta a un Old Trafford Switch, pero parece muy probable que las finanzas disponibles (o no disponibles) sean un acuerdo llamado. En otro lugar, United le gustaría £ 50 millones para vender a Garnacho, pero Chelsea no quiere llegar a esa cifra en este momento.

Si se alcanza un compromiso para una tarifa, parece casi garantizado que United colocará esos fondos para firmar a Baleba. Si ese escenario tiene lugar, la nueva llegada de United puede quedarse atrás el regalo de bienvenida perfecto del Garnacho que sale.

Esto se debe a que ambos jugadores usaron la camisa número 17 la temporada pasada y Garnacho continuaría, eso dejaría eso gratis para que Baleba lo tomara. Como alternativas potenciales, Baleba también llevó el no. 20 y no. 35, pero, después de algunos cambios, solo el primero está disponible en United.

Firma de verano Diego Leon ha tomado el número 35 con su compañero Frisge Face Benjamin Sesko, quien lleva al No. 30 que usó el primero en la pretemporada. Diogo Dalot usó el No. 20 durante la campaña 2025/2026, pero ahora ha tomado el suéter número 2 después de la partida de Victor Lindelof.

Parece que el No. 17 sería su primera opción, ya que cambió ese equipo al comienzo de su segunda temporada en Brighton.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.