Cómo Katie Wilson de Seattle lanzó su campaña de alcalde como un movimiento social



Activismo





/



Política publicitaria



Katie Wilson. (Gracias a la campaña de Katy Wilson)

Cuando entré en la candidata al alcalde Katie Wilson de Seattle, reconocí a muy pocas personas. Los operadores estándar democráticos regulares estaban desaparecidos. En su lugar, una multitud de 20, 30 y 40 años, todos entusiasmados e inspirados por un candidato que hablaba su idioma y vivía sus vidas. Durante la noche, se convirtió en un ejercicio de poder cada vez mayor, nuevo poder político pragmático progresivo.

Hace seis meses, el actual alcalde de Seattle, Bruce Harrell, estaba en un tobogán para la selección. Tenía apoyo sindical, notas de los demócratas en la junta del gobernador al representante Pramila Jayapal, así como el apoyo comercial. Bruce fue y es un transaccional, comprometido y «tratando con» demócrata, escuchando a Amazon y a la Cámara de Comercio de Seattle tanto como a los votantes reales. Pero dos eventos lo hicieron tropezar: la inauguración de Donald Trump y una iniciativa de votación de Seattle en febrero para viviendas sociales financiadas por un exceso de impuesto de compensación sobre las empresas. Bruce hizo Microsoft y Amazon y hizo campaña contra la Iniciativa de Vivienda Social, con su rostro en todos los Flyers de la Oposición. El resultado? Parece que los votantes estaban enojados con Trump, los oligarcas y con Harrell porque se pararon con ellos.

Katie Wilson hizo esa elección que alguien desafiaría a Bruce Harrell, ¿y por qué no ella? Katie vive en un apartamento con una habitación con su esposo y su hija de 2 años. Ella no tiene coche. Durante unos años, su salario fue tan bajo que calificó para Medicaid. Y en esos años precarios de trabajo para la seguridad económica para otros, mientras que ella misma tenía poco, Katie fue responsable de organizar aumentos de salarios mínimos en el Gran Seattle. Fundó la Unión de Riders Transit y recibió un tránsito gratuito para estudiantes y residentes de K-12 con bajos ingresos de Seattle. Ella escribió The Jump Start -Tax en empresas calculadas como un porcentaje de los salarios totales de más de $ 200,000.

Entonces Katie lanzó su campaña como un movimiento social. Ella confiaba en los comprobantes de democracia únicos de Seattle, para que todos los residentes adultos puedan contribuir a un fondo de la ciudad a los candidatos que los apoyan. Con cupones de democracia, Katie incluso se quedó con el alcalde. Y aunque Harrell disfrutó del gasto de PAC, Katie recolectó más del 50 por ciento de los votos, dejando a Harrell detrás del 42 por ciento. Al igual que en la Gran Manzana, aún no ha terminado, con Katie y Bruce Harrell que van a las elecciones generales, gracias al sistema electoral superior de Washington, con el que mejoran los dos mejores probadores de voz principales, independientemente del partido.

Esta elección envió más señales para y de los votantes más jóvenes, insatisfechos y financieramente estresados. El único concejal progresivo de la ciudad, Alexis Mercedes Rinck, una ex camarera de 30 años (¿suena conocida?), Ganó con el 78 por ciento. El actual presidente del Ayuntamiento, que solo trató de revertir el salario mínimo para los empleados que se desempeñan el año pasado, perdió un líder de política progresiva en un 22 por ciento. El abogado de la ciudad republicana también perdió con el 22 por ciento de un ex fiscal federal progresista, Erika Evans, quien se negó a trabajar para el Ministerio de Trump. Incluso un miembro de la junta de una escuela en funciones, el director de políticas del Comercio de la Cámara en Seattle, fue derrotado por una joven madre pequeña conocida.

El Precariat mostró su influencia en torno al sonido de Puget. En la carrera del alcalde en Tacoma, de lo contrario, Ibsen, temprano a favor de los días de enfermedad pagada y aumentos de salario mínimo, fácilmente superado con el 20 por ciento, el segundo lugar apoyado por los corredores y los apartamentos. En Bellevue, el senador progresivo del estado demócrata derrotó a un demócrata comercial dos en uno. En un distrito de Battlefield, un recién nombrado senador estatal demócrata progresivo lidera a un republicano en cuatro entregas.

Problema actual



En Greater Seattle, Girmay Zahilay es el principal candidato para el ejecutivo del condado de King, con el 44 por ciento de los votos. Girmay nació en un campo de refugiados en Sudán y llegó al estado de Washington a los 3 años. Girmay quiere establecer viviendas sociales para empleados en el condado de King. Su oponente de elecciones generales será Claudia Balducci, una demócrata central, que recibió el 30 por ciento.

Los votantes en Seattle y el Puget -Noding están enojados y una rebelión contra Donald Trump y son oligarcas y empresas aliados. Estos votantes están en contra del capitalismo amistoso. Tienen miedo del último puño del fascismo. También rechazan la política de transacción del establecimiento democrático y los partidarios camuflados (o no) de Trump y aquellos que miran hacia otro lado. Estos agentes no están esperando para elevarse y salvar nuestra democracia.