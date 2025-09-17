Banyumas Regent llueve a la comunidad para difundir la bondad de acuerdo con el tema del Jubileo de PMI

Banyumas (Antara) – El regente de Banyumas Sadewo Tri Fastiono invitó a todos los niveles de la sociedad a difundir la bondad en medio de diferentes crisis humanitarias que tocan el mundo de acuerdo con el tema del 80 aniversario de la Cruz Roja Indonesia (PMI).

«‘La propagación de la amistad’ que se usó como el tema del Jubileo de PMI este año no solo fue un eslogan, sino un llamado para actuar realmente», dijo después del 80 cumpleaños de PMI en la Unidad de Donantes de Blood de Banyumas Regency (PMI), Sokaraja, Banyumas, miércoles.

Según él, fue porque un bien pequeño podría causar el nacimiento de otra bondad, como la cadena que continuó conectándose hasta que finalmente formó una sociedad amigable y armoniosa.

También afirmó ver mucho detrás de diferentes problemas mundiales, como la pobreza, el hambre, los desastres naturales, lo que hace que millones de personas pierdan sus hogares y familias, así como problemas con el acceso al agua limpia, la educación y los servicios de salud.

«En medio de las dificultades, todavía hay muchas personas que trabajan juntas, se ayudan mutuamente, recolectan dinero y alcanzan a otros», dijo, quien también es el presidente de Banyumas Regency PMI.

Con respecto al Jubileo de PMI o el Día de la Cruz Roja Indonesia que se conmemorará el 17 de septiembre, dijo que Banyumas Regency PMI tomará medidas concretas al realizar un servicio social en la aldea de Cingebul, distrito de Lumbir, el 28 de septiembre de 2025.

Según él, el tratamiento general de los servicios sociales y el examen dental gratuito, la distribución de paquetes de alimentos para los residentes discapacitados, la investigación en los ojos para estudiantes de primaria que necesitan anteojos, así como la entrega de ayuda vial para los residentes necesitados.

«Esta es una prueba de que PMI siempre está presente para la comunidad. Esperamos que esta actividad proporcione beneficios concretos para los residentes de Banyumas», dijo.

Espera que el espíritu de cuidado y bondad continúe creciendo, no solo en el cuerpo de PMI, sino también en todos los niveles de la sociedad.

En este caso, el tema quiere difundir la bondad «en un movimiento del corazón, porque cuando una persona lo hace bien, el mundo comienza a cambiar.

«El mundo pacífico siempre comienza desde un paso de bondad», dijo el regente de Sadewo.

