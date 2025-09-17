Man City se enfrenta al dilema del Arsenal para el partido de la Liga de Campeones con Napoli

El administrador del Manchester City, Pep Guardiola, tendrá que pensar en lo que quiere del Arsenal antes de mudarse a Napoli

Pep Guardiola no tendrá mucho tiempo para prepararse para el Arsenal

Manchester City y Arsenal se encuentran esta temporada por primera vez en la Premier League en circunstancias similares, como la última, solo con algunos puntos importantes revertidos.

El primero es de quién se espera que gane el juego, con el Arsenal ahora claramente para la ciudad, dada la disminución de los estándares en Etihad el año pasado. El segundo, que informa el primero, es que el juego se jugará en los Emiratos, donde el Arsenal ganó 5-1 la temporada pasada, en lugar de en Manchester, donde se compartieron los puntos.

El tercero se relaciona con la Liga de Campeones. Ambos tienen su primera noche europea de la temporada para navegar antes de bloquear los cuernos nuevamente para renovar su rivalidad muy moderna.

El año pasado, City tuvo una fuerte ventaja, con su juego en casa contra Inter el día antes de que el Arsenal se fuera a Atalanta, y luego tuvo que viajar a Manchester tan pronto como regresaron. Es una situación sin sentido para un juego de la Premier League, y mucho menos uno de los más grandes.

Los Blues están pasando un mal momento este año. El Arsenal juega en Bilbao el martes por la noche, pero regresará a North Londs el miércoles, más de un día antes de la ciudad de los campeones italianos Napoli el jueves Etihad. El viernes será un día de recuperación, viajará el sábado, entonces, ¿cuándo y cómo se prepara Pep Guardiola en una dirección en el Arsenal?

Mala, es la respuesta que nadie quiere, pero todos tendrán que aceptar. No será como alguien en la ciudad lo quiere, pero es la realidad del fútbol moderno donde sopló el calendario para que todos los equipos que juegan en múltiples competiciones, y todos son equipos antes de que uno de ellos comience a quejarse, se llenen de manera rutinaria.

A los gerentes les gusta tomar un juego al mismo tiempo, pero en tales circunstancias simplemente no es posible. Guardiola tiene que pensar en cómo quiere que se vea su equipo en el Arsenal antes del juego de Napoli.

La cantidad de influencia en el juego de Napoli tiene, y si eso significa que todos los que generalmente comenzarían contra Napoli son guardados para el Arsenal se debe al gerente. Pero debe ser al menos una consideración antes de que se haya hecho una pelota de la Liga de Campeones.

Hasta cierto punto, Arteta debe haber tenido algunos de los mismos pensamientos, incluso con más días para prepararse. Dé su prioridad al partido de la liga porque parece que es más importante para la temporada, o confía en que un buen resultado en la Liga de Campeones, que es menos competiciones para restaurar la situación si pierde, es más importante para la imagen más grande de la construcción de impulso en todas las competiciones.

Ese es el dilema de Guardiola el miércoles y jueves antes de elegir su equipo para Napoli. Qué jugadores se utilizan y cuántos cambios hay entre los juegos pueden dar una indicación de quién el gerente se considera actualmente como parte integral de su equipo.

