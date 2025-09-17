Molesto en un camión minero de Lalang durante el día, los residentes de Parungpanjang Gerudug Pos Diskub

Bogor, Viva – Reglas de las horas de funcionamiento camión minero En la frontera de Tangerang -Bogor Regency nuevamente en el centro de atención. El martes 16 de septiembre de 2025 por la tarde, docenas de residentes Parungpanjang, Bogor Regencyvisitar el puesto de departamento de transporte (Lavabo) local.

Estaban enojados porque vieron docenas de camiones mineros libres de operar fuera de las horas especificadas, mientras que los oficiales de lavado parecían descansar en el puesto de guardia.

Residentes furiosos, camiones mineros de Langgar operando horas

Durante mucho tiempo, los camiones mineros en esta área solo se permitieron cruzar a ciertas horas para reducir la congestión y la contaminación. Pero en realidad, muchos vehículos de carga pesada permanecen pasando durante el día.

Esta condición desencadena la ira de los residentes que deben lidiar con atascos de tráfico severos todos los días, polvo, hasta el riesgo de accidentes.

En un video compartido por las cuentas de Instagram @Facts.indo, Vieron a varios residentes desahogar su frustración directamente a los oficiales de la Agencia de Transporte.

En un tono alto, reprendieron a varios oficiales en el Post que se consideraba que no funcionaban como deberían.

«Woy, ¿cuál es la agencia de transporte? Mira ese auto es mucho», gritó un residente en un tono molesto.

«Trabaja pagado con dinero público, vea eso», dijo otro residente.

Poco después de ser regañados, más de cinco oficiales de lavares parecían entrar en pánico. Salieron corriendo del poste, usando uniformes y atributos apresuradamente, luego reorganizan el tráfico.

«¡Guau, apúramos a Wey!» Uno de los oficiales gritó mientras corría de regreso a la carretera.

Conflicto largo para los residentes vs. camiones camiones

La tensión entre los residentes y la operación de camiones mineros en el área de Parungpanjang no es la primera vez. Con los años, la gente local se quejó de los efectos adversos de la actividad de los camiones mineros. Las carreteras dañadas, la contaminación del aire, el ruido, el aumento de las tasas de accidentes son las principales razones de las protestas de los residentes.

A menudo se violan las reglas para limitar las horas de operación que deberían ser una solución. Los residentes consideran la debilidad de la supervisión de la Agencia de Transporte para hacer que los camiones mineros sean más libres para cruzar, especialmente en horas llenas de gente durante el día.

El incidente de la RAID Post de Dishub muestra que los disturbios de los residentes han alcanzado su punto máximo. Exigieron acciones concretas, no solo reglas sobre papel.