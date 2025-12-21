Bank Jateng facilita 3.352 cuentas salariales PPPK Pemalang

Pemalang (ANTARA) – La sucursal de Bank Jateng Pemalang destaca su papel como socio estratégico del gobierno de Pemalang Regency en el apoyo al bienestar de los funcionarios regionales al facilitar cuentas salariales para 3.352 empleados gubernamentales con acuerdos de trabajo de Pemalang (PPPK).

Bank Jateng está presente activamente para facilitar la apertura de cuentas salariales para PPPK a tiempo parcial que acaban de recibir su decisión de nombramiento (SK) en el Estadio Maakar, Pemalang, Java Central, el martes (12 de septiembre).

Este paso proactivo se toma para garantizar que el proceso de distribución de los derechos financieros de los empleados sea seguro, rápido y transparente. La transmisión del decreto, ejecutado directamente por el regente de Pemalang, Anom Widiyantoro, impulsó al Bank Jateng a proporcionar servicios bancarios eficientes a miles de nuevos funcionarios.

Marhaeni Kussusilowati, directora de Bank Jateng, sucursal de Pemalang, enfatizó que este servicio representa el compromiso total de Bank Jateng de apoyar la gobernanza financiera regional responsable.

«Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio a los PPPK que acaban de ser nombrados. Al facilitar la apertura de estas cuentas, garantizamos que sus derechos financieros se canalicen a través de un sistema bancario confiable sin problemas y a tiempo», dijo Marhaeni Kussusilowati.

Además, Marhaeni también agregó que al tener una cuenta en Bank Jateng, los empleados tendrán fácil acceso a diversos servicios bancarios digitales que respaldan la productividad y administran sus finanzas personales de una manera más moderna.

Se espera que esta sinergia entre Bank Jateng y el Gobierno de Pemalang Regency continúe fortaleciendo el sistema de prestación de servicios públicos en Pemalang, al tiempo que garantiza que los funcionarios estatales reciban apoyo financiero profesional para lograr servicios comunitarios sostenibles.