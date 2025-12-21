Cupos aún disponibles, Ministro de Transporte invita a aprovechar programa de regreso a casa gratuito

Jacarta – Ministro de Comunicaciones, Cornamusa Purwagandhi, recordó al público que no demore la inscripción al programa. Regreso Gratis Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026.

Con este programa gratuito de regreso a casa, Dudy espera que la gente pueda pasar del uso de vehículos privados, especialmente motocicletas, al transporte público.

«El regreso a casa gratuito es un instrumento importante para que el gobierno proporcione un regreso a casa seguro, cómodo y asequible para la comunidad. Esperamos que la gente pueda aprovecharlo de manera óptima de inmediato. cuota «Este regreso a casa es gratuito, ya sea en autobús, tren o barco», dijo Dudy en Yakarta, el sábado 20 de diciembre de 2025.

La disposición de los recién llegados a partir hacia sus lugares de origen en el programa gratuito de regreso a casa de 2024 en la terminal de Poris, Tangerang Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Durante el periodo navideño 2025-2026, el Ministerio de Transportes ha preparado un cupo de regreso a casa gratuito para un total de 33.039 pasajeros y 5.628 motos, en los modos terrestre, ferroviario y marítimo. Se puede acceder a la información y al registro para este programa gratuito de regreso a casa a través del canal nusantara.kemenhub.go.id.

El programa gratuito de regreso a casa por vía terrestre ofrece salidas desde Yakarta a diez rutas de destino de regreso a casa, incluidas Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang y Madiun. Mientras tanto, el regreso a casa gratuito para motos en tren sirve a la ruta norte (Yakarta – Semarang) y a la ruta central (Yakarta – Purwosari).

El regreso gratuito en autobús prevé un cupo de 3.080 pasajeros y 60 motos. Mientras tanto, el regreso gratuito de motos en tren prevé un cupo de 12.780 pasajeros en 5.568 motos.

«Para el regreso a casa gratuito en barco están disponibles 55 rutas de viaje con una cuota de pasajeros de 17.239 personas», afirmó Ministro de Transporte.

En el canal nusantara.kemenhub.go.id, el público también obtendrá información sobre mapas y pautas para el regreso a casa, políticas, consejos e información importante, situaciones climáticas y alertas tempranas, números de contacto importantes y canales oficiales de redes sociales relacionados con las vacaciones de Navidad de 2025 y el regreso a casa, así como información sobre publicaciones de regreso a casa, tanto a nivel nacional como sobre el terreno.

«En medio de las condiciones climáticas extremas hacia finales de año, instamos al público a actualizar siempre la información sobre las condiciones climáticas y prestar atención a la seguridad al viajar», dijo.