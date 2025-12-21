Pep Guardiola abordó su futuro en el Manchester City en una rueda de prensa crucial: una cosa está clara

Pep Guardiola ha hablado sobre su futuro en el Manchester City antes del choque de la Premier League contra el West Ham en medio de especulaciones de que podría dejar el Etihad al final de la temporada.

Pep Guardiola habló este sábado sobre su futuro en el Manchester City antes del partido contra el West Ham

No hay mucho que Pep Guardiola no haya visto en una década al frente del Manchester City y en toda una vida de fútbol al más alto nivel. Por eso, unas cuantas preguntas sobre su futuro difícilmente confundirían al entrenador.

Guardiola se enfrentó a los medios el viernes por la tarde con el ánimo de un hombre que ha disfrutado de seis victorias consecutivas en tres competiciones diferentes para subrayar la calidad de su última generación del City. El jefe de Etihad se mostró relajado y conversador mientras hablaba con el West Ham antes del partido del sábado.

Mientras las conversaciones giraban en torno a su futuro, Guardiola descartó las especulaciones generadas por los informes de que el City está incluyendo al jefe del Chelsea, Enzo Maresca, como un posible reemplazo antes del final de la era de Pep Etihad. Fuentes del City restaron importancia a cualquier sugerencia de que el técnico podría marcharse al final de esta temporada, citando que su contrato se extiende hasta el verano de 2027.

Y Guardiola coincidió en su conversación con los periodistas. Habló de lo feliz que está en el club, de lo mucho que disfruta viendo crecer y mejorar a su equipo y de la perspectiva de ver los frutos de ese trabajo en las próximas campañas. No cerró del todo la puerta cuando se marchó al final de la temporada, pero no tenía la sensación de que se tratara de un hombre a punto de ganar tiempo en el club. En todo caso, da la impresión de que el equipo joven que ha formado y lo que este equipo puede lograr lo está revitalizando.

«Feliz» y «encantado» fueron dos de los adjetivos utilizados, mientras que el tema de su futuro y las discusiones con la jerarquía de la ciudad estaban actualmente fuera de discusión. Por supuesto, el club está haciendo planes para la era post-Pep y obviamente tiene candidatos en mente, pero Guardiola está pensando principalmente en esta temporada, en el West Ham el sábado y tal vez en una ronda de golf durante las vacaciones.

«Estoy aquí», dijo. «¿Qué pasará, quién sabe? Aunque tenga un contrato de diez años o seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora me concentro en el West Ham y luego en el golf después de unos días con mi padre y ya está».

Y eso es todo, amigos. Siempre habrá rumores, rumores y rumores, pero la actitud de Guardiola y la forma en que ha hablado de sus jugadores y el desafío de las últimas semanas sugieren que es un entrenador enamorado de su trabajo. Está enamorado del City y el City está enamorado de él.

La historia de amor eventualmente terminará. Cuándo… tal vez sólo el hombre mismo lo sepa. Pero por ahora, puede que haya un nuevo capítulo para disfrutar.