Bank Central Java presenta ayuda de pie falso en Kudus

KUDUS (Antara) – Bank Central Java a través de su programa de RSE entregó ayuda prootética a 27 personas con discapacidades en Kudus Regency. La entrega de la ayuda se realizó simbólicamente durante la ceremonia de apertura del 125º programa TMMD regular, el miércoles (7/23), así como los esfuerzos para apoyar la sostenibilidad de la finalización de la pobreza y prestar atención a las personas con discapacidades.

Como parte de su dedicación para ayudar a la comunidad de Kudus, la ayuda central de CSR del Banco Java Central entregó un total de RP1 mil millones en 2025.

Además, el Bank Central Java también distribuirá otra ayuda, como ferias educativas, tiendas de proveedores de calle y casas habitables (RTLH), todas las cuales se transfieren gradualmente.

El líder de la rama central de Java de la rama de Kudus, Risdiyanto, espera que esta ayuda pueda tener un impacto positivo en la gente de Kudus, especialmente las personas con discapacidad, para que puedan llevar su vida diaria con un nuevo entusiasmo.

«Esperemos que esta ayuda no solo alivie la carga, sino que también ofrece entusiasmo para seguir moviéndose y contribuyendo a la comunidad», dijo.

Además, Risdiyanto agregó que el Bank Central Java siempre está dedicado a desempeñar un papel activo en el apoyo al pozo de la comunidad. «Según este programa de RSE, esperamos hacer una contribución real para mejorar la calidad de vida, especialmente para aquellos que la necesitan. Esta ayuda protésica es un pequeño paso, pero lleno de más oportunidades para ofrecer a las personas con discapacidades para regresar con entusiasmo», dijo.

Con el apoyo constante del Banco Central de Java, se espera que estos programas sociales puedan fortalecer la sostenibilidad del pozo de la Comunidad Santa, mientras ayuda a crear un entorno inclusivo para todos los niveles de la sociedad, especialmente aquellos que necesitan atención especial.

El jefe interino de los Servicios Sociales de Kudus Regency P3AP2KB, Satria Agus Himawan, expresó su profundo aprecio por la contribución del Banco Central de Java para proporcionar esta ayuda. Dijo que la ayuda de las prótesis de las prótesis fue muy útil, especialmente en vista de las restricciones presupuestarias que eran propiedad del gobierno de Kudus Regency.

«Estamos siendo ayudados enormemente con la ayuda del Banco de Java Central. Nuestro presupuesto es limitado, por lo que con la existencia de RSE esto es muy útil para las personas con discapacidad», dijo Satria.

También agregó que la ayuda de las extremidades protésicas fue el resultado de las propuestas públicas necesarias.