‘Armas’ se flexiona en Bo; Jake Tapper, Ronny Chieng en los buscadores de la verdad

Análisis de los resultados de la taquilla de fin de semana, la ventas de anuncios iniciales y destacados de Variedad’El evento documental anual de los buscadores de la verdad en Nueva York está en cubierta para el episodio de hoy del podcast «Daily Variety».

Las «armas» mostraron su fuerza En su segundo fin de semana, aferrándose al puesto número 1 con solo una caída del 43% desde su apertura de la semana en el avance. Rebecca Rubin, VariedadEl reportero senior de cine y medios de comunicación, señaló que «armas» ha sido una agradable sorpresa para el distribuidor Warner Bros. desde el principio.

«El horror es conocido por caer realmente como una roca en la taquilla, por lo que esta es una gran bodega. Definitivamente se atribuye a las excelentes críticas, pero también en realidad solo la gente eléctrica de boca en boca verá esta película, pasar un momento realmente genial en el teatro y luego contarles a sus amigos», dice Rubin.

Brian Steinberg, editor de televisión senior, informa sobre El proceso de ventas publicitarias por adelantado de este año. Tomó la mayor parte del verano, pero las plataformas más grandes se realizan esencialmente compromisos anticipados de libros para que los deportes publicitarios lleguen durante la temporada de televisión 2025-26. Las ventas por adelantado son siempre un checkether para la salud de los medios y la economía en general. Este año, el número de ronda para los compromisos iniciales en los EE. UU. Es de $ 31 mil millones. Este año más que nunca, la transmisión fue el foco. Steinberg señala que el mundo de los canales rápidos que proliferan rápidamente fueron un factor.

«Esos son canales de transmisión gratuitos de anuncios. Todos están lanzando uno. Se están volviendo más atractivos porque no están detrás de un muro de pago. Son fáciles de acceder», dice Steinberg. «Algunos de los [ad] Las tarifas para la transmisión continúan siendo más fuertemente con Netflix y Amazon ingresando al mercado más. Hay más suministro. No pueden cargar tanto por cada uno «.

Tatiana Siegel, VariedadEl editor ejecutivo de Film and Media, de la escena del 14 de agosto Evento de los buscadores de la verdad organizado por Variedad y Rolling Stone. La cumbre del día reúne a los motores y agitadores en el campo documental, sin guión y transmisión de noticias. Este año, hubo mucho que discutir en medio de los ataques de la administración Trump a los medios de comunicación y otros efectos para remodelar la cultura estadounidense en un molde de Maga.

Ramin Setoodeh, PoderEl coeditor en jefe de Y entrevistó a Jake Tapper de CNN en una sesión animada celebrada justo antes de que Tapper se dirigiera a Alaska para cubrir la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. SetOodeh retiró a Tapper a esa noche en junio del año pasado, cuando Dana Bash de CNN moderó el debate presidencial entre el entonces candidato Donald Trump y el presidente Joe Biden. Como señaló Setoodeh, fue una actuación desastrosa del comandante en jefe en jefe lo que cambió el curso de las elecciones y, como resultado, la historia estadounidense.

«Vi lo que viste, excepto que estaba a 15 pies delante de mí, y fue impactante», le dice Tapper a Setoodeh. «Y pensé, Dios mío, es mucho peor de lo que pensé. Y sí, el presidente Trump, entonces el ex presidente y futuro presidente Trump, pero Donald Trump estaba allí haciendo lo que hace Donald Trump, mucha bravuconería, muchas mentiras, muchas cosas. Aunque, dada lo que estaba pasando a su izquierda, estaba bastante restringido sobre lo que estaba sucediendo a su izquierda. No estoy diciendo que merece crédito. Sal del camino ”, dice Tapper.

«Creo que hasta el día de hoy, el Partido Demócrata debe tener en cuenta el hecho de que, debido a que estaban tan convencidos de que Donald Trump era una amenaza existencial para el país y que Joe Biden había convencido al partido de que él era el único que podía vencerlo. El partido estaba junto con alguien que no era capaz de ser capaz de ser presidente durante otros cuatro años», dice Tapper.

(En la foto: Variedad Coeditor en jefe Ramin Setoodeh Entrevistas al presentador de CNN Jake Tapper en Variedad y la cumbre de la verdad de Rolling Stone en Nueva York).

