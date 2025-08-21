Bank Central Java mantiene con éxito la clasificación IDA/estable de Pefindo para durante tres años

Semarang (Antara) -Bank Central Java ha logrado nuevamente mantener la clasificación de IDAA/estable (doble un min) con una perspectiva estable de la agencia de calificación de Pefindo por tercera vez consecutiva.

La clasificación refleja los activos de Bank Central Java, que es muy fuerte en cumplir con las obligaciones financieras a largo plazo en comparación con otras compañías en Indonesia. La fortaleza está respaldada por el nivel de capital y perfiles de liquidez sólida, así como un fuerte mercado cautivo en Java Central.

El Director del Banco Central Java Irianto Harko SapuTro enfatizó que este desempeño era una prueba de la consistencia del Banco Central de Java para mantener el rendimiento, aunque las condiciones económicas actuales eran muy inciertas.

«Esta evaluación IDA/estable muestra que el Banco Central de Java sigue siendo saludable con un crecimiento sólido. Esto se refleja en el desempeño financiero desde junio de 2025, donde los activos totales crecieron en un 9.39% a Rp94.64 billones. Miércoles (8/20)

Además del crecimiento financiero, Bank Central Java también continúa fortaleciendo la red de servicios. Hasta 2025 había 1.883 redes de servicios repartidas sobre Java Central, Dki Yakarta y en Yogyakarta. El servicio incluye oficinas de ubicación, oficinas sub -ban, oficinas funcionales y de pago, cajeros automáticos y CRM y dinero móvil.

Bank Central Java también se esfuerza por mantener la sinergia con 36 gobiernos regionales (PEMDA) en Java central a través del desarrollo de la digitalización financiera regional (ETPD) al nivel de la aldea.

Algunas innovaciones que se han llevado a cabo son gestión de efectivo, tarjetas de crédito para el gobierno local, Siskeudes, Samsat Budiman, para los servicios para Bumdes.

El Banco Central de Java, no solo se centró en la banca convencional, también amplió el Banco Central de Java este año abriendo la sucursal de la sharia de Yogyakarta, para satisfacer las necesidades de los clientes de la Sharia que continúan creciendo.

Otro orgulloso desempeño es el éxito del Banco Central de Java en convertirse en el primer banco regional en Indonesia que realiza el Swap Index Overnight Swap (OIS), un instrumento comercial en Tressuri que ha sido sinónimo de un gran banco nacional.

«El éxito de la implementación de OIS muestra el gran potencial del Banco Central de Java en las actividades de Tresuri. Como pionero bajo BPD en Indonesia, esperamos que este paso pueda ser una inspiración para otros bancos regionales», explicó Irianto.

Irianto agregó que el Bank Central Java es optimista de que puede mejorar su clasificación en el futuro.

«Con el perfil de la compañía cada vez más fuerte, considerable y consistente, así como la mejora continua en comparación con el perfil financiero, somos optimistas de que la clasificación del Banco Central de Java continuará aumentando», dijo.

Con este desempeño, el Bank Central Java se enfatizó como un banco regional nacional competidor que no solo se centra en los servicios financieros, sino que también fomenta el crecimiento económico regional a través de la sinergia e innovación sostenible.