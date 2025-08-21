Claudio Echeverri recibió un impulso sorpresa, mientras que Bayer Leverkusen dio a conocer el hombre de la ciudad

Jonger Van Manchester City Claudio Echeverri ha sido prestado en Bayer Leverkusen para la temporada 2025/26.

Claudio Echeverri anotó para City en la Copa Mundial de Clubes y ahora tiene la oportunidad de impresionar a la Liga de Campeones

Claudio Echeverri ha entregado la camiseta número 9 de Bayer Leverkusen después de completar un movimiento de préstamo estacional al lado de la Bundesliga.

Leverkusen profundizó para vencer a Borussia Dortmund con la firma temporal del joven en el Manchester City, y han mostrado su confianza en el joven de 19 años al darle uno de los números de camisa disponibles más importantes.

Su delantero más importante, Patrik Schick, ha usado 14 desde que llegó a Bayer Leverkusen. Con el número 9 disponible, se entrega a Echeverri, que parece una declaración de intención en su deseo de sacar lo mejor del adolescente esta temporada.

City esperará que Echeverri gane experiencia a un alto nivel esta temporada. El acuerdo de préstamo no contiene una opción para comprar, por lo que el plan sigue siendo que regresará a la foto del primer equipo en el Etihad el próximo verano.

Los Blues firmaron a Echeverri de River Plate por £ 12.5 millones en enero de 2024. Pasó otro año en préstamo con su antiguo club antes de estar conectado a City en febrero de este año.

Hizo un debut sorpresa como segunda mitad en la derrota final de la Copa FA contra Crystal Palace en Wembley, después de que no había hecho un equipo de la jornada bajo Pep Guardiola hasta ese día. Luego anotó un excelente tiro libre en la Copa Mundial del Club contra Al Ain.

Jugó los primeros 45 minutos de ese juego, pero fue recogido durante el descanso después de una lesión en el tobillo que lo excluyó el resto del torneo. Se perdió la victoria amistosa de la ciudad para la temporada contra Palermo y el primer partido de la Premier League en Wolves.

Pero el centrocampista atacante regresó al entrenamiento el fin de semana, y con el espacio en una prima en el equipo de Guardiola, un movimiento de préstamos a Leverkusen Echeverri permitirá a Echeverri ganar experiencia en una competencia competitiva que se juega de acuerdo con un alto nivel.

El argentino también tiene la oportunidad de jugar en la Liga de Campeones después de que Leverkusen terminó segundo en la Bundesliga. Él sabe que una temporada fuerte aumentará sus posibilidades de hacer el equipo de Argentina para la Copa del Mundo y entrar en el equipo Etihad.

