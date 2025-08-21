Por qué los países tienen que luchar por la soberanía digital

En el momento de la crisis necesitamos una oposición uniforme y progresista contra Donald Trump.

Comenzamos a ver una forma en la calle y en las urnas en todo el país: desde el candidato del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la campaña estaba dirigida a la asequibilidad, a las comunidades que protegen a sus vecinos contra el hielo, a los senadores que se oponen a las armas a Israel.

El Partido Demócrata tiene una opción urgente: ¿adoptará una política que sea básicamente y popular, o continuará insistiendo en perder elecciones con las élites y consultores externos que nos han traído aquí?

Abeja La naciónSabemos de qué lado estamos. Todos los días abogamos por un mundo más democrático e igual al defender a los líderes progresivos, levantando movimientos que luchan por la justicia y para exponer a los oligarcas y empresas que se benefician a expensas de todos nosotros. Nuestro periodismo independiente informa y autoriza a los progresistas en todo el país y ayuda a llevar esta política a los nuevos lectores que están listos para participar en la lucha.

Necesitamos su ayuda para continuar este trabajo. Vas a donar para apoyar La naciónPeriodismo independiente? Cada contribución va a nuestro informe, análisis y comentarios premiados.

Gracias por ayudarnos a registrar a Trump y construir la sociedad justa que sabemos que es posible.

Honestamente,

Bhaskar Sunkara

Presidente, La nación