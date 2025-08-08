Alwi Farhan reemplaza oficialmente a Axelsen

JAKARTA (Antara) – En los caballeros indonesios, singles Alwi Farhan, se ha confirmado que hizo su debut en el Badminton World Championship 2025 en París, Francia, 25-31 de agosto, después de una invitación para reemplazar a Viktor Axelsen de Dinamarca porque tomó tiempo para la recuperación.

El jugador de 20 años recibió certeza el viernes, convirtiéndolo en uno de los tres representantes indonesios en el sector de singles con Anthony Sinisuka Ginting y Jonatan Christie.

«Alhamdulillah, agradecido y muy feliz, no esperaba poder jugar en el campeonato mundial. Entusiasmado Porque la primera vez, pero todos sus sentimientos tienen que ser revisados. Maximizaré esta oportunidad y aprovecharé la mayor experiencia posible «, dijo Alwi el viernes en una declaración oficial de PBSI.

Alwi Farhan está en octavo lugar en el Campeonato Mundial 2025. Cinco jugadores fueron confirmados en él, mientras que otros dos, Lei Lan Xi (China) y Chi Yu Jen (Taiwán), solo podían reemplazar a los socios porque se cumplió la cuota máxima de cuatro representantes por país.

La siguiente es una lista completa de representantes indonesios en el Badminton World Championship 2025:

Singles para hombres

Jonatan Christie

Anthony Sinisuka Ginting

Alwi Farhan

Singles para mujeres

Gregoria Mariska Tunjung

Putri kusuma wardani

Carriles

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Paciente Karyaman Gutama/Moh. Reza pahlevi isfahani

Mujeres dobles

Febiana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Doble mixto