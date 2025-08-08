Saffron Cherry Productions (SCP) del Reino Unido ha optado «Encuéntrame en Rainbow Corner«, La última novela del aclamado actor y autor más vendido Celia Imrie. El lanzamiento de 2024, que está programado para la publicación en rústica de Bloomsbury el 14 de agosto, se adaptará a la televisión.

La novela sigue a un grupo de mujeres extraordinarias que trabajan en el American GI Club en Piccadilly, Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Ubicado en el contexto de bombardeos y salidas, la historia narra cómo estas mujeres forman amistades duraderas mientras enfrentan peligro, desamor y romance inesperado. La narración celebra el coraje y el espíritu de aquellos que se unieron para poner fin a la guerra, tejiendo elementos de mentiras, espías y SIG.

Joanna Lumley elogió el libro como «completamente encantadora y fascinante».

Sally Lindsay, directora creativa de SCP, dijo: «Celia ha creado un mundo emocionante de altas apuestas, espías y romance, todo en el fondo de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos adaptarlo para la televisión y dar vida a esta extraordinaria historia».

Imrie agregó: «Estoy tan emocionado de que las producciones de cerezo de azafrán hayan recogido ‘Meet Me at Rainbow Corner’. Tienen un historial impecable para la televisión bingable «.

El actor ha construido una segunda carrera formidable como novelista, con su debut «Not Byin Byin Nice» (2015) pasando seis semanas en el Top Ten del Sunday Times. Alcanzó el número cinco en la tabla de Apple IBOOK y el número ocho en la tabla de libros de Amazon. Sus novelas posteriores incluyen «Buen trabajo (si puedes obtenerlo)» (2016), «Sail Away» (2018), «Una buena taza de té» (2019) y «Huérfanos de la tormenta» (2021).

Saffron Cherry Productions está desarrollando el proyecto con un equipo creativo centrado en honrar la profundidad histórica y la resonancia emocional de la novela. La compañía ha producido la serie ganadora de múltiples premios «El mundo según el abuelo» (¡batido!) Protagonizada por Don Warrington, la película «King Lear» para BBC 4 y múltiples documentales dirigidos por mujeres. SCP también coproduce «The Madame Blanc Mysteries» (Channel 5, Acorn, Netflix), que fue creado, coescrito por y protagoniza a Lindsay.

Caroline Roberts-Cherry, fundadora y directora gerente de Saffron Cherry Productions, es directora galardonada y productora ganadora del BAFTA.

Imrie está representada por Curtis Brown Group, Magnolia Entertainment y Personal PR. Lo siguiente para ella como actor es la adaptación de Chris Columbus sobre la novela más vendida de Richard Osman «El club de asesinatos del jueves«Junto a Helen Mirren, Pierce Brosnan y Ben Kingsley.