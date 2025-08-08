La esposa de Arhan fue asesinada, Andre Rosiade se fue a Berser

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, OTROS ROSIADEAsegurar a su hija, Nurul Azizah Rosiade, informará la cuenta de Tiktok, Seship en la policía a la policía. Este paso legal se toma porque se sospecha que la cuenta se difunde calumnia En serio, contra Azizah, quien es la esposa del futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan.

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde calumnias, de modo que la lección es. Más tarde, el abogado informará», dijo Andre en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Andre dijo que anteriormente su partido a menudo perdona a los perpetradores de la calumnia, incluso retirando informes. Pero esta vez, enfatizó, no habrá espacio para la paz para dar un efecto disuasorio.

«La gente tiene paciencia, paciencia. Todos somos personas comunes. En la calumnia repetida, somos muy pacientes, pero para aprender, de modo que en el futuro existe la necesidad de ser perdonados y puestos en prisión», dijo.

La calumnia referida a Andre apareció en un contenido Podcast cargado por la cuenta. En el video, uno de los oradores dijo que Azizah había tenido relaciones sexuales con su ex novia.

«Así que queremos probar estas gafas. Estas gafas, de modo que más tarde Azizah informa, a través de su abogado, para que debe estar claro. Debe haber aprendizaje», dijo.

Andre también se arrepintió del estilo del fabricante de contenido que consideró demasiado aficionado al chismoso.

«En mi opinión, a esto se le debe dar un efecto disuasorio para que se repita, porque su calumnia es extraordinaria. En mi opinión, ¿cómo es que el hombre es como una mujer? Lo siento, no estoy acosando a las mujeres. Pero lo siento, realmente le da la boca», dijo.