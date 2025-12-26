Alcalde de Semarang: las escuelas no cobran a los estudiantes durante las vacaciones

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, aseguró que las escuelas no impondrían cargas académicas excesivas a los estudiantes durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) de 2025/2026.

«El gobierno de la ciudad de Semarang ha seguido las instrucciones del gobierno central. Nos aseguraremos de que las escuelas no carguen a los estudiantes con tareas o proyectos excesivos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo», dijo el viernes en Semarang, Java Central.

Según él, las vacaciones de Nataru para los estudiantes se llevan a cabo sin una carga de estudio excesiva, mientras que la seguridad, la supervisión de los padres y el fortalecimiento del carácter de los niños siguen siendo primordiales.

Dijo que esta política es un seguimiento directo de la Circular del Ministro de Educación Primaria y Secundaria Número 14 de 2025 sobre las actividades de los estudiantes durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Explicó que el seguimiento se describe en la circular número B/28169/400.3/XII/2025 de la Oficina de Educación de la ciudad de Semarang.

La circular enfatizó que las tareas asignadas a los estudiantes deben ser sencillas, divertidas y que puedan realizarse en familia.

«Aunque haya actividades, sean ligeras y divertidas y no causen cargas académicas ni económicas. Las vacaciones escolares deben ser un espacio donde los niños puedan descansar y crecer sanamente», afirmó.

También dijo que SE Disdik Semarang City se publicó el 19 de diciembre de 2025 y se socializó para todas las unidades educativas, desde PAUD, SD, SMP hasta PKBM y SKB.

La socialización se lleva a cabo a través de cada escuela y se comunica a los padres o tutores de los estudiantes.

«Nos aseguramos de que esta información llegue a las escuelas y a los padres. Así no habrá confusión sobre el terreno sobre los horarios de vacaciones o las instalaciones durante el período de vacaciones», afirmó.

Además, Agustina enfatizó la importancia de llenar el tiempo de vacaciones con actividades educativas y divertidas.

Dijo que el Ministerio de Educación ha emitido directrices para que las escuelas y los padres dirijan a los niños a actividades que promuevan la alfabetización, la creatividad y la salud física.

“Fomentamos actividades como la lectura de libros juntos, actividades de lectura ligera y matemáticas, arte, juegos que entrenan la lógica y la cooperación, actividades deportivas y culturales que se adapten a los intereses de los niños, todo ello sin aumentar la carga académica”, afirmó.

Ante las vacaciones escolares que coinciden con el pico de la temporada de lluvias, Agustina recordó a padres y colegios concienciar sobre los riesgos para la seguridad de los niños.

«Instamos a los padres y a las escuelas a educar a la Unidad de Educación Segura en Desastres. Los niños deben conocer las rutas de evacuación, los números de los servicios de emergencia y comprender los riesgos al realizar actividades al aire libre, especialmente en la temporada de lluvias», dijo.

Además de los factores climáticos, también destacó el potencial de aglomeraciones y alta movilidad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, y pidió a los padres que aumenten la supervisión de los niños, especialmente en las áreas públicas.

