Oficial sacado a rastras del coche y coche robado por el sospechoso – fiscal

Un video recientemente publicado arroja luz sobre los momentos previos a una confrontación violenta entre un oficial de la Patrulla Estatal de Washington y un sospechoso durante una parada de tráfico.

El video, capturado por la cámara de una patrulla, muestra al oficial detenido en una carretera y sentado en la patrulla mientras interactúa con el sospechoso. A primera vista, el intercambio parece tranquilo. Puede ver al oficial hablando con la persona a través de la ventana abierta del lado del conductor.

En cuestión de segundos la situación se intensifica dramáticamente. De repente, el sospechoso carga contra el oficial y mete la mano en la patrulla. Las imágenes muestran cómo el sospechoso agarra por la fuerza a la oficial y la saca del auto. El ataque repentino deja al soldado poco tiempo para reaccionar antes de ser arrastrado a la carretera.

El sospechoso, que robó el coche de policía, finalmente fue detenido y se espera que enfrente múltiples cargos.