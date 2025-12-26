Sumatra sigue de luto, esta es la última actualización sobre las víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra

SumatraVIVA – Las inundaciones y los deslizamientos de tierra que azotaron varias zonas de la isla de Sumatra todavía causan un profundo dolor. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) registró dos muertes más, lo que eleva el número total de muertes hasta el viernes 26 de diciembre de 2025 a 1.137 personas.

Estos datos fueron transmitidos por el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres del BNPB, Abdul Muhari, en una conferencia de prensa virtual. Explicó que las dos últimas víctimas fueron encontradas en las provincias de Aceh y Sumatra Occidental. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hasta hoy, el número de víctimas que han muerto ha aumentado a 1.137 personas. Anteriormente se registró en 1.135, luego se agregó una víctima cada uno en Aceh y Sumatra Occidental», dijo Abdul Muhari.

Además de las víctimas que murieron, BNPB también señaló que todavía hay 163 personas declaradas desaparecidas. El proceso de búsqueda lo siguen llevando a cabo equipos conjuntos en varios distritos y ciudades de tres provincias.

«Basarnas dijo que las operaciones de búsqueda todavía están en curso en áreas que todavía tienen listas de personas desaparecidas», continuó.

En medio de esta situación, hay una noticia positiva en forma de disminución en el número de refugiados. Actualmente, el número de residentes que aún se encuentran desplazados se cifra en 457.255 personas. Varias regiones están comenzando a entrar en la fase de recuperación al reducir su estado de respuesta de emergencia a Transición de Emergencia.

En Aceh, hay seis distritos/ciudades que han establecido este estatus. Mientras tanto, en Sumatra del Norte hay 10 distritos y en Sumatra Occidental cinco distritos/ciudades, y las otras tres regiones aún están en el proceso de finalizar las cartas de decisión.

Junto con los esfuerzos de recuperación, también continúan fluyendo oleadas de preocupación de diversos sectores de la sociedad. Uno de ellos procedía del Colegio Islámico Al-Izhar Pondok Labu de Yakarta, junto con las familias Bustanil Arifin y Suhardani Arifin, que distribuyeron ayuda humanitaria por valor de 1.000 millones de IDR a las comunidades afectadas por el desastre en la ciudad de Padang Panjang, en Sumatra Occidental.

La entrega de ayuda se llevó a cabo simbólicamente el martes 23 de diciembre de 2025, a las 09.00 horas, en el Museo Bustanil Arifin (Centro de Información y Documentación Cultural Minangkabau/PDIKM), Padang Panjang. La ayuda fue entregada por Alex Arifin, que representa al Colegio Islámico Al-Izhar Pondok Labu, así como a las familias Bustanil y Suhardani Arifin, y fue recibida directamente por el teniente de alcalde de Padang Panjang, Allex Saputra.