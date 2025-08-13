Transmitir películas ‘no es una prioridad’ en Paramount-Skydance



El equipo de liderazgo en Skydance’s Supremo No tenga interés en jugar el juego original de las películas de transmisión y duplicado la importancia de lanzamientos teatrales robustos.

Nuevo CEO de Paramount David Ellison Se reunió con los principales lugartenientes en un grupo de prensa en Los Ángeles el miércoles, donde el presidente de la compañía recién adquirida Jeff Shell PREGUNTAS FIEMBRE SOBRE LAS WINKS TEATRICAL (la cantidad de tiempo que se ejecuta una nueva película en los cines antes de mudarse a los servicios de transmisión y video pagados).

Durante su mandato anterior como CEO de NBCUniversal, se sabía que Shell era un defensor agresivo del trato histórico Esas imágenes universales hechas en 2020 con cadenas de teatro como AMC y Cinemark. El arreglo de renovación de moho permitió a Universal trasladar sus películas de los cines a Pvod después de solo 17 días, considerablemente más corto que la ventana exclusiva de 90 días estándar de la industria, donde los propietarios de teatros esperan empacar asientos y vender concesiones antes de dejar que el consumidor decida a liderar la casa para ver una nueva película en casa.

Variedad Preguntó Shell si buscará un arreglo similar para las fotos de Paramount y los propietarios de cine globales.

«¿Creo que puedes maximizar el valor en Windows? Absolutamente, y vamos a mirar nuestras ventanas a través de [the board]», Dijo Shell, señalando que había hablado esta semana con el CEO de los teatros de AMC, Adam Aron.» No creo que cada película sea creada igual. Diferentes películas merecen diferentes ventanas. El teatral es crítico y tiene que ser parte de la ecuación, pero vamos a ser mucho más diligentes sobre mirar el valor «.

Ellison fue más allá, diciendo que el «debate terminó» sobre si las películas directas a la transmisión tenían tanto impacto y valor como los apoyados por campañas de marketing largas y salpicantes, destinadas a llevar a los consumidores a los cines.

El nuevo jefe de transmisión de Paramount, Cindy Holland, lo dijo mejor y sin rodeos: «Las películas de transmisión no son una prioridad para mí».

