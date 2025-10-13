298 tenistas participaron en el Campeonato Nacional de Tenis Copa Tugu Muda

Semarang (ANTARA) – Un total de 298 participantes de 15 provincias de Indonesia participaron en el Campeonato Nacional de Tenis de la Copa Tugu Muda 2025 (Kejurnas), que se celebró en Semarang del 13 al 19 de octubre de 2025.

El Campeonato Nacional de Tenis de la Copa Tugu Muda 2025 fue inaugurado oficialmente el lunes por el secretario regional de Java Central, Sumarno, en la cancha Tri Lomba Juang GOR, Semarang.

El Campeonato Nacional de Tenis de la Copa Tugu Muda es una competición que comenzó en 1987 y ha producido grandes tenistas como Yayuk Basuki, Prima Setyaji y Wynne Prakusya.

Esta competición legendaria, que había estado ausente durante varios años, contó con cientos de participantes divididos en grupos de edades que oscilaban entre los 8 y los 18 años.

Sumarno dijo que el Campeonato Nacional de Tenis de la Copa Tugu Muda fue un impulso para restaurar la gloria del tenis indonesio en el ámbito internacional.

A través de este campeonato, dijo, se espera que nazcan jóvenes que luego se conviertan en deportistas de talla internacional.

“El Campeonato Nacional de la Copa Juvenil Tugu es un evento de rutina, se espera que restablezca la gloria del tenis indonesio en los días de Yayuk Basuki”, dijo.

A través de este campeonato nacional, dijo, los atletas competirán con otros atletas que no encuentran durante el entrenamiento, de modo que las habilidades y técnicas de estos jóvenes atletas se perfeccionarán aún más.

Espera que el evento de la Copa Tugu Muda también sea un evento para moldear la integridad de los jóvenes a medida que aprenden sobre la honestidad y la aceptación de opiniones y decisiones.

«Eventos como este desarrollarán una mentalidad más fuerte, mantendrán el espíritu deportivo y mantendrán la calidad del juego sin importar a quién nos enfrentemos», dijo.

El presidente del Comité del Campeonato Nacional de la Copa Tugu Muda 2025, Masrukhi, dijo que el Campeonato Nacional de Tenis de la Copa Tugu Muda no se había celebrado durante los últimos cuatro años debido al COVID-19.

Sin embargo, dijo el rector de la Universidad Muhammadiyah de Semarang (Unimus), el campeonato nacional regresará en 2025 y se convertirá en un evento anual con una agenda más interesante.

Además, este evento es parte del «turismo deportivo», que apoya los programas prioritarios de Java Central bajo el liderazgo del Gobernador Ahmad Luthfi – Taj Yasin.

El campeonato nacional de la Copa Tugu Muda también recibió un gran reconocimiento de Anton Sukartono Suratto, vicepresidente general de la Dirección Central de la Asociación Indonesia de Tenis (PP Pelti).

Anton, quien también es vicepresidente de la Comisión I de la RPD de RI, apreció mucho a Java Central, que tiene una gran participación en eventos deportivos.

Se espera que otras provincias también puedan celebrar competiciones similares para aumentar las horas de vuelo de los atletas.