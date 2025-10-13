Taylor Swift hace historia en el Hot 100 ocupando los 12 primeros lugares de la lista

Taylor Swift No puedo dejar de hacer historia en las listas con «La vida de una corista.” Poco después se anunció que su El álbum debutó en lo más alto del Billboard 200 con números récord, Billboard también reveló que las 12 canciones de la colección estaban alineadas en la cima del Hot 100, en los números 1 al 12, sin omisiones. Esta es la primera vez que un álbum tiene cada una de sus canciones ocupando los primeros lugares de la lista sin interrupción en la historia del Hot 100, remontándose a la década de 1950.

Anteriormente, Swift se había convertido en la primera y única artista en ocupar los 10 lugares en el top 10 del Hot 100. Lo hizo con sus dos lanzamientos anteriores, “Midnights” y “The Tortured Poets Department”. Pero en ambos casos, una vez que superabas el top 10, su lista de reproducción no estaba completamente intacta: antes había canciones de otros artistas apareciendo furtivamente. todo de las canciones del álbum de Swift fueron contabilizadas.

Así es como se alinean los 12 mejores del Hot 100 para la primera semana de Swift con sus canciones “Life of a Showgirl”:

N° 1: “El destino de Ofelia«

N° 2: “Cortar”

N° 3: “Elizabeth Taylor”

N° 4: “Figura paterna”

N° 5: “Madera”

N° 6: “Wi$h Li$t”

No. 7: “Realmente romántico”

No. 8: “La vida de una corista”, hazaña. Sabrina Carpintero

No. 9: “Hija mayor”

N° 10: “¡Cancelado!”

No. 11: “Arruinar la amistad”

N° 12: “Miel”

(Lo sabemos, lo sabemos… justicia para “Honey”, ¿verdad? Ya llegará).

Naturalmente, “The Life of Ophelia” tuvo un fácil ascenso al puesto número uno esta semana, como primer sencillo y video musical oficial del álbum. Sin duda, a Swift le complacerá saber que su número de la suerte entra en juego aquí: es su decimotercer lugar en el Hot 100. Llegó con 92,5 millones de reproducciones oficiales en EE. UU., según Billboard y Luminate. Esa es la mayor cantidad de reproducciones de una canción en una sola semana desde que Billboard cambió su proceso de recopilación de datos Hot 100 hace cinco años.

Además de los 92,5 millones de reproducciones oficiales que obtuvo “Ophelia”, también se benefició en el cálculo de las listas de 38,5 millones de impresiones de audiencia de radio. Inusualmente para el Hot 100, no hubo ventas de descargas de pistas individuales que contribuyeran a los totales finales; Swift no ha puesto las canciones de “Showgirl” a la venta individualmente.

En particular, las transmisiones de YouTube no han contado para el Hot 100 desde 2020, señala Billboard, y de ahí surgió gran parte de la acción de “The Life of Ophelia” en su primera semana, desde que el video musical apareció en YouTube el domingo por la noche del primer fin de semana del álbum. (El video había sido exclusivo de su estreno en cines, “Taylor Swift: The Life of a Showgirl”, durante dos días y medio antes de eso). Si se hubieran contabilizado las vistas del video, sus números habrían sido aún mayores… pero el número 1 es el número 1.

Otro de los muchos discos nuevos de Swift: ahora es la artista femenina con el mayor número de canciones en debutar en el puesto número 1, ya que este es su octavo sencillo en hacerlo. El logro la rompe con Ariana Grande.

Swift ahora está empatada con Drake por tener el cuarto mayor número de canciones número uno en la historia, con sus 13 primeros puestos en las listas. Los tres artistas en los que tendrá que fijar su mirada para establecer un récord de número 1 en el Hot 100 son Rhianna, que está sólo uno por delante de ella con 14, Mariah Carey, que tiene 19, y los Beatles, que encabezan la lista con 20 que han llegado a la cima.

Otros hitos se estaban estableciendo con “Ofelia”. El coproductor Max Martin obtuvo su 26° sencillo número uno, la mayor cantidad para cualquier productor en la historia, pero estaba rompiendo su propio récord. (Shellback, quien también coprodujo con Martin y Swift, estaba obteniendo su décimo No. 1 como escritor y el undécimo como productor).

Swift también ayudó a conseguir algo de gloria para Sabrina Carpenter, su compañera de dueto en la canción principal del álbum. “The Life of a Showgirl” se convirtió en su tercer número uno este año, sucediendo a dos temas propios, “Manchild” y “Tears”, y su sexto tema entre los 10 primeros en el Hot 100 en general.

Si estás buscando lo que siguió a la cadena ininterrumpida de una docena de canciones de Swift en la cima, tendrías razón al suponer que es “Golden”, de “Kpop Demon Hunters”, derribado al puesto 13 desde el 1 por la descarga de Swift. “Ordinary” de Alex Warren está justo detrás en el puesto 14, desplazado del puesto número 2.